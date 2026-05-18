SOL Partililer ‘Bağımsızlık’ için yürüyor: Kaderimizi biz belirleriz!

SOL Parti’nin, emperyalizme ve NATO’ya karşı "Bağımsızlık Yürüyüşleri" devam ediyor.

Dün Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya gelen SOL Parti üyeleri, “Tam Bağımsız Türkiye” sloganlarıyla Dolmabahçe’ye yürüdü.

YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Polis, Dolmabahçe’de SOL Partililerin önünü kesti. Ayrıca basın mensuplarının çekim yapması da engellendi. SOL Partililer, polis engeline rağmen Dolmabahçe’ye yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan SOL Parti MYK üyesi Kemal Koç, "Bugün emperyalizmle hesaplaşmanın tek yolu var, bu siyasal İslamcı rejimle hesaplaşmak. İsrail ile tek bir ikili anlaşmayı iptal etmekten aciz, kendinin yerli ve milli olduğunu iddia eden, muhaliflerini ise casuslukla, ajanlıkla suçlayan bu iktidar doğrudan ABD projesidir" dedi.

KURTULAMAYACAKLAR

Koç, konuşmasında şunları söyledi: "Ama ne yaparlarsa yapsınlar kurtulamayacaklar. Onları ABD de kurtaramayacak. Başkanlarını kaçırdılar, Venezuela halkı onlara diz çöktü mü? Hayır! ‘İran’ı bir gecede bitireceğiz’ dediler, neye uğradıklarını şaşırdılar! Küba hâlâ direniyor, dünya halkları hâlâ direniyor. Şimdi de temmuz ayında ABD’nin savaş gücü NATO ülkemize geliyor. Dünyanın her köşesinde enternasyonalist bir ruhla emperyalizme karşı direnen dünya halklarına selam olsun, merak etmesinler onları hak ettikleri gibi karşılayacağız. Dünyanın her yerinde emperyalizme karşı direnenlere selam olsun. Merak etmeyin, görev bizde... 2026 Temmuz’unda Ankara sokaklarını ve memleketin dört bir yanını onlara dar edeceğiz. Tarihimizden aldığımız güçle, emekçi halkımızdan aldığımız güçle, birleşik mücadelemizden aldığımız güçle meydan okuyoruz, hodri meydan! Emperyalizm ve onun iş birlikçileri yenilecek, biz kazanacağız!"

BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Basın açıklamasını okuyan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay ise, “Sömürge valisi edasıyla gezen Tom Barrack, ABD’nin güçlü liderlik-hayırsever monarşi dayatmasını dillendiriyor. AKP ve MHP emekçi halkın öfkesinden kurtulmak için, bu soygun düzenlerini sürdürmek için Trump’ın ipine sarılıyor. Türkiye’yi adım adım bir felakete sürüklüyorlar" dedi.

"Kaderimizi ne Trump, ne Barrack çizemez! Kaderimizi biz belirleriz!" denilen açıklamada, "Bu ülke toprakları emperyalist tekellerin işgalinden kurtulacak. ABD’nin ve NATO’nun üsleri ülkemizde barınamayacak. Ülkemizin ilerici, yurtsever insanlarına, gençlerine, kadınlarına bir mücadele çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.

“Türkiye’yi bu Amerikancı felaketten, tek adam rejimi karanlığından kurtarmak için birleşelim” cümleleriyle sözlerini sürdüren Özay, şunları kaydetti: “Saltanat-Hilafet heveslisi işbirlikçi soyguncuları hak ettiği yere, tarihin çöplüğünü göndermek için birleşelim. Bu çağrı NATO’ya karşı Deniz’de, Mahir’de birleşme çağrısıdır… Bu çağrı 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşecek NATO zirvesine karşı, ülkemizi Trump başta olmak üzere katillerin yeni planlarının merkezi haline getirmek isteyenlere karşı mücadele çağrısıdır. Emperyalizmin bölgemize ve ülkemize biçtiği bu yeni planlara izin vermeyeceğiz! Türkiye’yi emperyalizmin işbirlikçisi tek adam rejimi eliyle sokulan bu felaketten kurtaracağız. Gelin, NATO’nun, ABD’nin işbirlikçilerine karşı tüm yurtseverler olarak bağımsızlık için birleşelim. Gelin, Amerikan dayatması tek adam rejiminden ülkemizi kurtarıp demokratik bir ülkenin kapılarını açmak için birleşelim. Gelin, siyasal İslamcı rejimin ülkemizi soktuğu gerici karanlığı püskürtelim, laik bir ülkeyi kurmak için birleşelim. Gelin, emeğimizi çalan, topraklarımıza el koyan bu işgale son verelim, emeğimiz, toprağımız, geleceğimiz, özgürlüğümüz yeniden bizim olsun. Gelin umutla, inatla, yan yana bu tek adam rejimini değiştirmek için birlikte yürüyelim."

YANKEE GO HOME!

Ardından SOL Genç adına konuşan Çınar Aydın, "Şu an Dolmabahçe’deyiz, altıncı filonun denize döküldüğü yerdeyiz. Görüyoruz ki o günden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Bizler altıncı filoya karşı duran devrimci öğeleri temsil ederken sizler altıncı filoya secde edenleri temsil etmeye devam ediyorsunuz. Yürüyüşün engellenmesi de bunun en açık göstergelerinden birisidir. Geçen sene kapı kapı gezip meşruluk arayanlar, ABD’den meşruluk koparmaya çalışanlar başardılar. Ve o meşruluk, hayırsever monarşi. Bu sözlerle birlikte kendi saltanatlarını ve saraylarını resmileştirdiler. Hatta onlar da o kadar her şeyin farkındalar ki, bizlerin ‘Saraysız saltanatsız Türkiye, Yankee Go Home’ pankartını kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Buradayız ve tekrar ediyoruz: Yankee go home!“ dedi.