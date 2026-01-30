SOL Partililer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları sırada şeriat savunusu yapan bir kişi tarafından hedef alınan, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan üç SOL Parti üyesi, ifade işlemleri için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan üyelere destek için adliye önüne çok sayıda yurttaş ve partili gelirken, SOL Partililer'in savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadesi biten SOL Partililer "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları ve Daily İslamist gibi troll hesaplar üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.