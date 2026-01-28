SOL Parti’nin “Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” pankartına yurttaştan destek

SOL Parti’nin İstanbul Sefaköy’de astığı ve gerici bir hesap tarafından hedef alınan pankartına yurttaşlardan destek geldi.

Sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla bilinen ve İngilizce “Daily Islamist” adını kullanan hesap, SOL Parti’yi üyelerinin astığı pankart üzerinden hedef aldı.

Paylaşılan videoda, İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” pankartı asan SOL Parti üyelerine bir kişinin sataştığı ve konuyu farklı yerlere çekerek ortamı germeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada çevredeki yurttaşlar, SOL Partililere destek vererek şahsı uzaklaştırıyor.

“Daily Islamist” adlı hesap, bu videoyu SOL Parti üyelerini hedef alarak paylaşırken, sosyal medyada yurttaşlar pankarta sahip çıkarak İngilizce isimli hesaba tepki gösterdi.

Paylaşımın altına yapılan onlarca yorumda, Türkiye’nin laik bir ülke olduğu hatırlatılarak, ülkede büyüyen tehlikelere dikkat çekildi ve şeriatla yönetilen ülkelerin durumunun ortada olduğu belirtildi.

"HALK TESLİM OLMAYACAK"

Öte yandan SOL Parti de söz konusu paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı. Açıklamada, “Savunduğunuz rejimi Afganistan’da gördük, görüyoruz. Neyin karanlık neyin aydınlık olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağnaz fikirlerinizi kendinize saklayın. Bu halk gerici zihniyetinize teslim olmayacak” denildi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün hesabından yapılan paylaşımda ise “Sefaköy’de ‘Şeriata faşizme karanlığa karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ pankartımızı asarken arkadaşlarımıza yönelen gerici provokasyona halkın desteği ile yanıt verdik. Ülkeyi bu gerici karanlığa bırakmayacağız. Bu memleket bizim” ifadeleri kullanıldı.