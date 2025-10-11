SOL Parti’nin yürüyüşlerinde yeni adres Tarsus: Gerici rejimi birlikte yıkalım

Politika Servisi

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği yürüyüşler bu sürüyor. Tek adam rejimine karşı birçok bölgede eylül ayı yürüyüşlerini tamamlayan SOL Parti, geçtiğimiz hafta tamamladığı konferansının ardından da ilk yürüyüşünü Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenecek.

Yarın (12 Ekim Pazar) saat 14.00’de başlayacak olan yürüyüş, Tarsus Halk Eğitim Merkezi önünden Yarenlik Alanı’na doğru gerçekleşecek.

“Faşizme karşı daha fazla birlik, daha fazla mücadele, daha fazla sokak ve daha fazla sol’ sloganı ile düzenlenecek yürüyüş, gerici rejime karşı halkın birleşik mücadelesi için bir çağrı olarak nitelendirilirken SOL Parti, Parti Meclisi (PM) Üyesi Dersim Gül yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.

“SOL Parti olarak Anadolu’nun kasabalarından büyük şehir merkezlerine kadar bir yürüyüş içindeyiz” diyen Gül, “3. Konferansımız bu yürüyüşlerin bir parçası olarak memleket buluşması adıyla gerçekleşti. Tarsus da bu yürüyüşün yeni bir adımı, Konferansımızda ortaya konulan halkın birleşik ve örgütlü mücadelesinin örgütlenmesine yönelik yeni bir çağrı olacak” diye konuştu.

ÜLKEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Ülkede yaşanan sorunlara değinen Gül, şu ifadelere yer verdi: “Toplumun en temel insani hakları mevcut düzenin sömürü çarklarında yok ediliyor. Özelleştirilen okullarla budanmış parasız eğitim hakkı, şimdi zorunlu eğitimi sonlandırma girişimleri içinde tümüyle yok edilmek isteniyor. MESEM'le başlayan çocuk işçilik bu şekilde çoğaltılarak çocuklar sermayenin gözü doymaz sömürüsüne sürüklenmek isteniyor. Bu aynı zamanda karma eğitimin sonlandırılmasıyla birlikte ilerleyen bir gericileşme dalgasının da parçası olarak hayata geçiriliyor. Aslında çocuklardan gençlere, işçilerden emeklilere bütün halkın varlığı ve geleceği, bir avuç haraminin ve emperyalistlerin ayakları altına seriliyor. Kendi çürümüş iktidarını sürdürmek için bu ülkenin kaynakları Beyaz Saray koridorlarında pazarlanıyor; bütün halk adeta köle pazarında satılığa çıkarılıyor”

BAŞKA BİR YOL YOK

Ülkenin felakete sürüklenmesine izin vermeyeceklerini de belirten Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu derin eşitsizlik ve yoksullukla büyüyen kriz karşısında siyasetin öznesinin halk olduğu, halkın kendi hakları ve özgürlüklerine sahip çıktığı bir mücadele zeminini sokakta kurmaktan başka yolumuz yok, SOL Parti yürüyüşleri bunun hem adımı hem de çağrısı... SOL Parti her yerde bu mücadeleyi büyüterek birleşik mücadele ve örgütlenmelerin çağrıcısı, bütün gücüyle bunun yaratıcısı olacak; Ve inanıyoruz ki rejimin mezar kazıcısı olacak toplumdaki direnme gücü daha eşit, daha özgür yarınların da kurucusu olacaktır. Bu iradeyle halkımızı Tarsus'ta birlikte yürümeye çağırıyoruz”