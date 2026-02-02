SOL Parti’ye üye olmaya giden yurttaş, AKP’ye üye yapıldığını öğrendi

Ankara’da Bir yurttaş, üye olmak için SOL Parti Genel Merkezi’ne gitti. Yurttaşın üyelik işlemlerini yapan SOL Partililer, yurttaşın 2024 yılında AKP’ye üye yapıldığını gördü.

Yurttaşın 2024’ün şubat ayında AKP’nin Yenimahalle teşkilatına üye yapıldığı anlaşıldı. Yurttaş, “Haberi olmadan” AKP’ye üye yapılmasına tepki gösterdi.

MEMURLARLA GAZETECİLERİ BİLE ÜYE YAPTILAR

Öte yandan bir süre önce de Ankara’nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaşayan çok sayıda yurttaşın bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldığı anlaşılmıştı.

Üye yapılanlar arasında siyasi partilere üyeliği yasak olan devlet memurları da bulunuyordu. Ayrıca BirGün yazarı Doğan Tılıç ile Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de haberleri olmadan AKP’ye üye yapıldıklarının açıklamıştı.