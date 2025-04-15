Solcu aday Gonzalez sonuçlara itiraz edecek

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2’nci turunda mevcut muahafazakar Devlet Başkanı Daniel Noboa, seçimden zaferle ayrıldı. Oyların yüzde 92'sinin sayıldığı seçimlerde 37 yaşındaki muhafazakâr başkan, yüzde 55,8 oranıyla solcu rakibi avukat Luisa Gonzalez'i geride bıraktı.

Seçimlere doğru ABD Başkanı Trump ile bağlarını güçlendirmeye çalışan neoliberal Noboa yönetimi, ülkede Amerikan üssüne ev sahipliği yapmakla ve ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalamakla ilgilendiklerini Beyaz Saray'a iletmişti.

Vatandaş Devrimi Hareketi’nin adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı. Kito'da partisinin merkez binasında basına açıklamalarda bulunan Gonzalez, çoğu ankette birinci çıktığını hatırlatarak sandıkların yeniden açılmasını ve oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep edeceklerini belirtti.