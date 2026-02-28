Solcu İran Halk Partisi 'TUDEH'ten' ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına açıklama

İran Halk Partisi (Tudeh), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı emperyalist saldırılara dair açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "ABD emperyalizmi ve İsrail hükümetinin askeri saldırganlığı İran’ın mevcut zorbalık ve diktatörlük düzeninden kurtuluşunun habercisi değildir" ifadeleri kullanıldı.

TUDEH'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabahın erken saatlerinde ülkemiz, ırkçı İsrail hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kapsamlı füze ve hava saldırılarına maruz kaldı. İran topraklarına yönelik bu açık saldırı, İran ve ABD hükümet yetkililerinin, bölgesel ülkelerin arabuluculuğuyla, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için son birkaç haftadır müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti.

Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik "büyük askeri" saldırısını duyuran videosunda, bu saldırının amacının İran'ın nükleer ve füze yeteneklerinin yok edilmesi ve İran'da rejim değişikliği olduğunu açıkladı. Şüphesiz ki yurttaşlarımızın can kaybına ve ülkenin yıkımına yol açacak İran topraklarına yönelik saldırı, Rıza Pehlevi ve Mücahidin-i Halk gibi güçler tarafından memnuniyetle karşılanmış olup, ülkemizin tüm özgürlük arayan ve ulusal güçleri tarafından kesinlikle kınanmaktadır.

İran'a karşı uluslararası hukukun tamamına aykırı olan bu açık saldırganlığın başlamasının ardından, İslam Cumhuriyeti, İsrail'e ve Bahreyn, Katar, Abu Dabi, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine misilleme füze saldırıları düzenledi. Ayrıca, dünya haber ajanslarından gelen raporlara göre, İsrail hava kuvvetleri güney Lübnan'a ve Bağdat yakınlarındaki bölgelere saldırdı.

Sevgili yurttaşlarım !

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda insanlığa karşı suçlardan yargılanan ABD emperyalizminin ve İsrail hükümetinin askeri saldırganlığı, İran'ın mevcut tiranlık ve diktatörlüğün boyunduruğundan kurtuluşunun habercisi değil, İran'ı yetenekli bir bölgesel ülke olarak yok etme ve mevcut hükümeti, muhaliflerini kanlı bir şekilde bastırma programını çoktan ilan etmiş bağımlı ve despot bir rejimle değiştirme girişimidir.

İran Tudeh Partisi, İran'ın tüm ulusal ve özgürlük arayan güçlerini ve dünyanın dört bir yanındaki barışsever ve ilerici güçleri, bu hassas ve belirleyici anlarda, İsrail ve ABD emperyalizminin vatanımıza yönelik bu saldırganlığına son vermek ve barışı tesis etmek için tüm güçleriyle el ele vermeye çağırıyor. İran'ın yıkımı, ülkeyi mevcut despotik hükümetin boyunduruğundan kurtarmanın yolu değildir; bu ancak halkın ve ülkenin özgürlük arayan ve ulusal güçlerinin mücadelesiyle mümkündür.