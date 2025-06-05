Solcu lider Petro işçi hakları için referanduma gidecek

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Kolombiya'nın solcu Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Senato tarafından reddedilen çalışma reformu teklifini halk oylamasına sunmak için bu hafta kararname yayımlayacağını duyurdu. Ulusa sesleniş konuşmasında Petro, “Anayasa Mahkemesi’nin elinde olacak. Bu hafta çıkaracağım halk oylaması çağrısı kararını onlar inceleyecek” dedi.

Halkın siyasi iradeye sahip olduğunu vurgulayan Petro, “Her şeyin üzerime yıkılacağını, tehditlerin artacağını biliyorum ama halk kendini ifade etmelidir; çünkü Kolombiya’da siyasi gücün gerçek sahibi halktır” ifadelerini kullandı.

Petro, Senato Başkanı Efrain Cepeda’yı eleştirerek, “Çoğunluğun çalışma reformunu desteklemediğinden şüphe duyuyorsanız, oylamaya sunun ve kimin çoğunlukta olduğunu görelim” dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’ye de atıfta bulunan Petro, “Özgürlük, sadece parası olanların süpermarketten alışveriş yapması değildir; özgürlük herkesin hakkıdır” diyerek sosyal hukuk devleti vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Armando Benedetti, halk oylamasının temmuz sonu veya ağustos başında yapılabileceğini belirtti. Ancak Senato Başkanı Cepeda, hükümetin kararnameyle referandum düzenlemesinin yasaları ihlal edeceğini savunarak, “Kongre bağımsızdır. Halk oylaması Senato’da reddedildi. Bu tam bir saçmalık olur. Eğer imzalanırsa, anında dava açılır” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Petro’nun sol hükümeti, işçi haklarına yönelik 12 sorudan oluşan referandum talebini Senato’ya sunmuş, ancak teklif 47’ye karşı 49 oyla reddedilmişti. Muhalefet milletvekilleri sonucu sevinçle karşılarken, iktidar partisi oylamanın hileli olduğunu iddia etmişti. Petro, Çin ziyareti sırasında Senato Başkanı Cepeda’ya sert tepki göstererek halkı protestoya çağırmış ve referandum talebini yeniden Senato’ya göndereceklerini açıklamıştı.