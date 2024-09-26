Solcu liderler arasında kriz büyüyor
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Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales ve destekçilerinin 2025 başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmesi talebiyle Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine karşı başlayan yürüyüş başkent La Paz’da son buldu.
Morales, Arce hükümetine “24 saat içinde” kabinede değişiklik yapması, aksi halde “halkın öfkesiyle karşı karşı kalacağını” söyledi. Bolivya Dışişleri Bakanlığı Morales’in ültimatomunu redderek eski Başkan’ın “ülkenin demokratik düzenini tehdit ettiği” kaydedildi.