Solcu liderler Barcelona’da buluştu: Küresel sol cepheyi açtılar

Barcelona’a dünyanın dört bir yanından sol liderler ve siyasetçileri bir araya getiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, küresel sağa karşı yeni bir cephe açtı. ABD’nin emperyalist savaş politikalarına ve aşırı sağın yükselişine meydan okuyan solcu liderler, ilerici bir küresel ittifakın tohumlarını attı.

Avrupa, Latin Amerika ve Afrika’nın dört bir yanından sol ve sosyal demokrat liderler ve siyasetçiler, İspanya Başbakanı Sanchez’in ev sahipliğini yaptığı “Küresel İlerici Seferberlik (GPM)” ve “4’üncü Demokrasiyi Koruma” zirvelerinde bir araya geldi. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefindeki Latin liderlerin birlik pozları ve açıklamaları damasını vurdu.

LATİN LİDERLER AĞIRLIKLI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio “Lula” da Silva, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Uruguay Devlet Başkanı Yamandú Orsi ve Şili eski Devlet Başkanı Gabriel Boric'in de bulunduğu Latin Amerika ve dünyanın çeşitli bölgelerinden devlet başkanlarının yanı sıra ABD’den Demokrat Partili siyasetçiler de toplantılara katıldı.

Liderlerin hiçbiri Trump'ın adını telaffuz etmese de, ABD Başkanı'na yapılan göndermeler ve politikalarına yönelik eleştiriler konuşmalarda sık sık öne çıktı. Gümrük tarifelerinden İran'daki savaşa kadar birçok başlıkta yetkililer, "gerici dalgaya" karşı ilerici bir yanıt çağrısında bulundu.

DİRENMEK ARTIK YETMEZ

Aşırı sağcı liderlerin göçmenliğe karşı İtalya’nın Milano kentinde bir araya geldiği süreçte gerçekleştirilen Demokrasiyi Savunma toplantısındaki konuşmasında Sanchez, savaşların, eşitsizliğin ve otoriterleşmenin damgasını vurduğu uluslararası zeminde “demokrasinin aktif şekilde savunulması” çağrısında bulundu. Siyasi direnişten fazlasının yapılması gerektiğine işaret eden Sanchez “Direnmek yetersiz, öneri sunmalıyız” dedi.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Sanchez, “Çok taraflı sisteme yönelik saldırılara ve tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleşmesine tanık oluyoruz” dedi. Aşırı sağın sesinin yüksek çıkmasının “yükseliş değil çöküş döneminde olmasından kaynaklandığını” savunan Sanchez, “Tek yaptıkları nefret söylemi, cinsiyetçilik, savaş ve bölünmeyi körüklemek ve insanlar bunu fark ediyor” dedi.

BM’YE REFORM ÇAĞRISI

Çok taraflılığın korunması için Birleşmiş Milletler’in (BM) acilen reformdan geçmesi gerektiğini kaydeden Sanchez, ilerici güçlerden somut adımlar atma ve benzer düşünen hükümetler arasında uluslararası işbirliğini güçlendirme gereğini vurguladı.

Sanchez, Barcelona konferansının, muhafazakâr “CPAC” toplantısına sol kanattan bir yanıt olarak gayriresmî biçimde “solun CPAC'i” diye anıldığını ve “ilerici güçleri tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçladığını” söyledi.

ABD'de her yıl düzenlenen CPAC (Conservative Political Action Conference) dünyanın dört bir yannından sağ siyasetçilerin gövde gösterisi yaptığı, sağ siyasetin stratejilerinin belirlendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

SAVAŞ ÇILGINLIĞI

Toplantının eş başkanlığını üstlenen Brezilya lideri Lula ise BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere’ye “savaş çılgınlığının durdurulması” çağrısında bulundu. Aşırı sağ ile mücadelede her platformda aktif olmaları gerektiğini dile getiren Lula “Sanal ağlarda mücadele etmek kaçınılmaz bir görevdir. Aşırı sağ bağırıyor, yalan söylüyor ve saldırıyor” dedi.

İsim vermeden Trump’a göndermede bulunan Lula “Her sabah uyanıp her gece uykuya, dünyayı tehdit eden ve savaş ilan eden bir başkanın attığı bir mesajla giremeyiz Kendini dünyanın sahibi sanan imparatorların geri dönüşü beni rahatsız ediyor” dedi. ABD’ye Küba’daki ambargosunu kaldırma çağrısı yapan Lula, “Küba’daki sorunu halk çözmeli, Lula ya da Trump değil” diye konuştu.

KÜBA İÇİN BİRLEŞTİLER

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise hükümetlerin askeri bütçelerinin %10'una denk gelen harcamaları yeniden ağaçlandırma projelerine taahhüt etmesi fikrini öne sürerek "Her yıl, savaş tohumları ekmek yerine, yaşam tohumları ekeceğiz," dedi.

Meksika'nın 1962'den beri "diğerleri sessiz kalırken" ABD ambargosuna karşı Küba’yı desteklediğini vurgulayan Sheinbaum, ülkesinin yardımları sürdürdüğünü ve “tecrit altına bile ilkelerini koruduğunu” söyledi. Liderlere Küba’ya askeri müdahaleye karşı ortak bildiri sunma öneren Sheinbaum, Meksika’nın gelecek yıl düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapmasını istediğini kaydetti.

Brezilya, İspanya ve Meksika hükümetleri Küba'daki duruma ilişkin ortak bir bildiri yayımlayarak "Küba halkının çektiği acıları hafifletmeyi amaçlayan insani yardım çalışmalarımızı koordineli bir şekilde artırma" kararı aldı.

PETRO’DAN TRUMP’A UYARI: LATİN AMERİKA’NIN YANITI İSYAN OLUR

İspanya’daki toplantılar için Barcelona’da bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump yönetiminin politikalarına karşı çıkan Latin Amerika liderlerine uyguladığı baskının Washington'a karşı bir "isyana" yol açabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin yaptırım politikasını birkaç asır önce İspanya krallarının uyguladığı sisteme benzeten Petro "Latin Amerika'nın o zamanki cevabı ne oldu? İsyan” dedi. Petro, ABD’nin Karakas’ı bombalamasının Latin Amerikalı liderlerde korku yarattığını savundu.

‘ARJANTİN’İN BİR SONRAKİ LİDERİ’

Petro ayrıca Barcelona’da bir araya geldiği Arjantin’in sosyal demokrat Buenos Aires valisi Axel Kicillof’un “ülkenin bir sonraki Devlet Başkanı” olacağını söyledi. Kicillof’la görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Petro, “Arjantin’in ilericiliği dünya için temel bir şart” dedi.

ADAYINA SUİKAST İDDİASI

Kolombiya’nın ilk solcu Devlet Başkanı Petro CIA’in, mayıs ayında yapılması beklenen seçimde partisinin devlet başkanı adayı Ivan Cepeda’ya yönelik muhtemel bir suikast planına ilişkin “somut bilgilere” sahip olduğunu öne sürdü. Petro’nun liderliğindeki Tarihsel Pakt’ın (HP) adayı Cepeda, yetkililerden ayrıntılı bir rapor talep edeceğini belirterek “Hiçbir koşulda siyasi çalışmalarımı bırakmayacağım. Seçim kampanyasından vazgeçmem söz konusu değil” dedi.

VENEZUELA’NIN SAĞ MUHALEFET LİDERİNDEN MADRİD’DE MİTİNG

Barcelona’da ilerici liderlerin toplantılarının düzenlendiği sırada Venezuela’da siyasi süreçten dışlanan sağ muhalefet lideri Maria Corina Machado da başkent Madrid’de miting düzenledi. Sanchez’in görüşme talebini geri çeviren Machado, buna gerekçe olarak Barcelona’da ilerici liderle yaptığı zirveyi gösterdi. Bunun yerine aşırı sağcı Vox partisi lideri Santiago Abascal ve muhafazakâr Halk Partisi (PP) lideri Alberto Feijoo ile görüşmeyi tercih eden Machado, Madrid’de düzenlediği mitingde Venezuela’da Trump’ın desteğini alan geçici Delcy Rodriguez hükümetini eleştirerek seçim çağrısı yaptı. Machado, Aralık ayında Nobel Barış Ödülü’nü almak üzere Oslo’ya gittikten sonra ülkesine dönmemişti.

FAŞİSTLER MİLANO’DA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan İtalya'da iktidar ortağı Lig Partisi ise Avrupa'nın bazı diğer ülkelerinden aşırı sağcı parti liderleriyle Milano'da, göçmen karşıtı bir miting düzenledi. Mitingde, Liga lideri Matteo Salvini’nin yan sıra Fransız Ulusal Cephe lideri Jordan Bardella ve Hollanda’dan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders konuşmacı olarak yer alırken İspanyol Vox Partisi lideri Santiago Abascal, Çekya Başbakanı Andrej Babis de video mesaj gönderdi.