Solcu liderlerden Maduro’ya seçim önerisi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanı seçiminin ardından devam eden tartışmalara ilişkin, "koalisyon hükümeti kurulması" ya da "yeni seçimlere" gidilmesi önerisinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da yeni seçim yapılmasına destek vereceğini açıkladı.

Ülkesindeki Radio T'ye konuşan Lula, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve bu sayede kamuoyundaki şüpheleri gidermelerini istedi. Maduro ile geçmişte oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Lula ancak Venezuela'daki kötüleşen siyasi durum nedeniyle söz konusu yakınlığın aynı düzeyde olmadığını kaydetti.

Brezilya lideri, Venezuela'daki siyasi tartışmalara çözüm bulunması için Kolombiya ve Meksika liderleriyle ile çalıştıklarını da dile getirdi.

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimine giden Venezuela halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı. Ortak açıklamada Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunulmuştu.

BIDEN’DAN DESTEK

ABD Başkanı Biden da "Yeni seçim yapılmasını destekler misiniz sorusunu, "Evet veririm" şeklinde yanıtladı.