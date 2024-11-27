Solcu Orsi Moskova’yı sevindirdi

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Ukrayna’da solcu 'Geniş Cephe' ittifakının adayı Yamandu Orsi'nin seçimi kazanması Rusya'yı sevindirdi. Rusya'nın Montevido Büyükelçisi Andrey Budayev Uruguay'daki yeni yetkililerle işbirliği yapmayı umduğunu ifade etti.

Budayev yaptığı açıklamada, “Rus tarafı yeni Uruguay hükümetiyle yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. Montevideo'nun da aynı ruhu göstereceğine güveniyoruz” dedi.

Büyükelçiliğin Yamandu Orsi'nin ekibiyle halihazırda temas kurup kurmadığı sorusuna Andrey Budayev, Rus Büyükelçiliğinin Geniş Cephe temsilcileri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkedeki çeşitli sosyo-politik güçlerle temaslarını sürdürdüğünü ve bundan sonra da sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.