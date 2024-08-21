Solcu vekil hedefte

Nar ERGÜLEN

İsrail’İn Gazze saldırılarına her türlü desteği veren Fransa’da Filistin asıllı solcu milletvekili Rima Hassan Mubarak, Ürdün’de katıldığı Filistin eylemi nedeniyle hedefte. Boyun Eğmeyen Fransa’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Mubarak, başkent Amman’daki eyleme katıldığı için sağcılar ve medya tarafından Hamas’a destek vermekle suçlanıyor.

Hükümet partisi Rönesans’ın milletvekili Caroline Yadan, Rima Hassan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve yaptırımların uygulanması için Avrupa Parlamentosu’na talepte bulunacağını dile getirdi. Solcu vekil 16 Ağustos Cuma günü Instagram’dan protesto görüntülerini “Cumaları ibadet sonrası eylem günü” yazısıyla paylaşmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Mubarak, Hamas’a değil Filistinlilere destek verdiğini açıkladı. Önceki gün Fransız Entrevue dergisine konuşan Mubarak, protestolara katılmasının Hamas veya Haniye yanlılığıyla ilgisi olmadığını, Ürdün’e Filistinli mülteciler hakkında bir belgesel projesi için gittiğini ve bu protestolarda da aynı amaçla var olduğunu açıkladı.