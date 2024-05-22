Solculara saldıran isim savcı oldu: Hukukun üstünlüğünden bıçağın üstünlüğüne...

Ankara Üniversitesi’nde devrimci öğrencilere kesici aletlerle yapılan saldırılara katılan ve elinde bıçakla görüntülenen ülkücü Süleyman Doğruöz, Saray'daki kura çekiminin ardından Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

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MHP kadrolarının yargı içindeki kadrolaşması hız kesmeden sürüyor. Ankara Üniversitesi’nde “ülkü ocakları hukuk fakültesi teşkilat başkanlığı” görevini yürüten ve devrimcilere bıçak, satır, pala ve sopa gibi kesici aletlerle yapılan saldırılarda yer alan Süleyman Doğruöz, “mükafatını” aldı.

Doğruöz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Saray’da gerçekleştirilen 26’ncı Dönem Adli Yargı ve 16’ncı Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nin ardından Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. 1044 hâkim ve savcıyla birlikte Doğruöz’ün atamasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Süleyman Doğruöz’ün adı, öğrencilik döneminde devrimci öğrencilere yapılan faşist saldırılara katılması nedeniyle medyaya yansımıştı.

Haziran 2017’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ülkücü bir grup, sol görüşlü öğrencilere bıçak, satır, pala ve sopalarla saldırmış, iki gün süren saldırılarda fakülte binasını da tahrip etmişti.

Saldırıya ilişkin bir fotoğrafta, Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Süleyman Doğruöz’ün elinde bıçak tuttuğu görülmüştü.