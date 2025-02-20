Sol’da Heidi rüzgârı

Ali ŞAHVERDİ / Nürnberg

Almanya’da 23 Şubat Pazar günü yapılacak erken genel seçime günler kala Sol Parti’deki (Die Linke) yükseliş dikkat çekici. Bir süre öncesine kadar anketlerde yerlerde sürünen parti ivme kazanarak tırmanışa geçti. Parti yüzde 5 barajını rahatlıkla aşacak gibi görünüyor.

Son bir kaç hafta içerisinde çoğu genç yaklaşık 20 bin kişi partiye üye oldu. Gençlerin sol partiye yönelmelerinin birçok nedeni var. Ancak son bir ayda ülkedeki sağ muhafazakâr (CDU/CSU) partilerin parlamentoya sundukları göçmen karşıtı önergeyi aşırı sağ (AfD) ile ortak onaylamaları sonrasında Die Linke’nin listebaşı adayı Heidi Reichinnek’in kürsüye çıkarak “güvenlik duvarı biziz” diyerek halkı faşizme karşı “barikatlara“ çağırmasının etkisi büyük.

FAŞİZME KARŞI BARİKATLARA

1945 den bu yana ilk defe federal mecliste aşırı sağcı, ırkçı bir partinin oyları sayesinde önergenin onaylanması zaten yoğun tepkiye yol açmıştı. Sol Parti`nin bu çıkışı özellikle genç anti-faşistler için bir çekim merkezi oldu.

Heidi, “gençler gelmiyorsa oldukları yere gitmek gerekir” diyerek açtığı TikTok kanalında 500.000 takipçiye sahip. Paylaştığı parlamento konuşması videosunun 6 milyondan fazla kişi izlemiş. Partinin verdiği bilgiye göre diğer sosyal medya hesapları ile birlikte 29 milyon kişi Heidi`nin Sol Parti adına yaptığı kısa konuşmayı izlemiş durumda.

Yıllardır, sosyal medyayı en iyi kullanan partinin, Irkçı parti Almanya için Alternatif (AfD) olarak biliniyordu. Genç seçmene kısa yoldan ulaşmaları sayesinde çok sayıda genç seçmen kazandıkları tartışılıyordu. Sol Parti’nin bu alanda aktif olması özellikle genç seçmenler tarafından ilgi ile karşılanıyor.

KRİZDEN ÇIKMAYI BAŞARDI

Sahra Wagenknecht ve ekibinin partiyi terk etmesinden sonra parlamentoda grup olarak sahip oldukları hakları kaybetmiş olmaları ve geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği seçimlerinde ancak yüzde 2,7 oy almaları, Thüringen seçimleri sonrası Bodo Ramelow`un 10 yıl boyunca başbakanlık yaptığı eyaleti kaybetmeleri partiyi zor durumda bırakmıştı.

Wagenknecht ve ekibi ayrılıp Sahra Wagenknecht İttifakı’nı (BSW) kurunca Sol Parti parlamento grup başkanlığına Heidi Reichinnek ve Soren Pellmann talip oldular ve seçildiler. Erken genel seçim kararı verilince, Sol Parti gene partinin tanınmış sevilen yüzlerine ihtiyaç duydu.

‘GÜMÜŞ BUKLE MİSYONU’

Gümüş Bukle - Mission Sillberlocke- ile doğrudan seçilebilecek üç “kır saçlının” Sol Parti’yi parlamentoya taşıması beklenirken, kolunda Rosa Luxemburg dövmesi ile Heidi Reichinnek partinin tanınmış yaşlılarına fırtına gibi yetişti. Jan van Aken ile birlikte seçim kampanyasını sürdüren ikili aday, partili herkesi yanlarına alarak gece gündüz çalıştıklarını söylüyorlar.

Die Linke Federal Başkanı Jan van Aken (sağda) ve Reichinnek (solda)

(Fotoğraf: X / dieLinke)

BSW’DE PLAN TUTMADI

“Gümüş Bukle”yi oluşturan Dietmar Bartsch Rostock`tan, Gregor Gysi Berlin’den, Bodo Ramelow Erfurt’dan doğrudan seçilmek üzere aday oldular. Soren Pellmann Leipzig’den daha önce doğrudan seçilmişti gene aday oldu.

2021 genel seçimlerinde 4,9 alarak yüzde 5 seçim barajının altında kalan sol parti, kazandığı 3 doğrudan milletvekili sayesinde parlamentoda 39 milletvekiline sahip olmuştu.

Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Sol Parti`ye AB seçimlerinde ve eyalet seçimlerinde rakip olarak çıkmıştı ve ciddi oranda oy almıştı. Özellikle son bir ay içerisinde onlarında AfD ile birlikte göçmen karşıtı önergeyi onaylaması BSW’ye oy kaybettirdi.

SAVAŞA KARŞI TUTUM

Sosyal Demokrat Parti (SPD) sosyal haklar konusunda terk ettiği konuları Sol Parti üstlenmeye çalışıyor. Dolayısıyla saflar yeniden belirleniyor.

Erken seçim olunca parti programları değişik olabilir ama 18-19 Ocak’ta yaptıkları parti kongresinde, sosyal sorunlara ağırlık verdiklerini belirtmişlerdi. Parti programlarını karşılaştıran yayın kuruluşları da az geliri olan insanları en çok düşünenin Sol Parti olduğunu tespit ediyorlar.

2021 seçimlerinde Ukrayna’ya silah yardımı ve NATO konusunda aldıkları uyumlu tavır, hükümete girme ihtimali üzerinden sürdürülen bir siyaset olarak yorumlamış ve eleştiri konusu olmuştu.

Bu kongrede Ukrayna’ya askeri yardıma, orduya daha fazla bütçe ayrılmasına, ABD’nin orta menzilli füzelerinin Almanya`ya yerleştirilmesine karşı olduklarını açıkladılar. Sol Parti’de sular henüz durulmuş değil, iç tartışmalar devam edecek fakat böyle giderse Sol Parti (Die Linke) anketlere göre yüzde 7 ile parlamentoda yerini alacak.

Bunda kırmızı saçlı Heidi’nin katkısı büyük.

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IRKÇI SALDIRIDA ÖLENLER ANILDI

Aşırı sağın güçlendiği Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde ırkçı Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden dördü Türk dokuz kişi mezarları başında anıldı. Törende konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçılık ve nefrete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.