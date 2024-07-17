Soldaki türbülans Macron’a yarıyor

Fransa’da genel seçimlerden birinci çıkan sol ittifak NFP’de başbakan adayının kim olacağına dair tartışmalar sürüyor. Sol cephedeki tartışma, Cumhurbaşkanı Macron’a merkez koalisyon için hamle şansı tanıyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Fransa’da parlamento seçimlerinde birinci olan sol ittifak henüz başbakan adayını belirleyemezken partiler arasındaki tartışma Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un elini güçlendiriyor. İttifakın iki büyük partisi arasındaki gerginlik sürerken Başbakan Gabriel Attal’ın “bekçi” olarak koltukta kalması bekleniyor.

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda, sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP) 182 sandalye ile birinci çıkarken, Macron'un merkezci Birlikte (Ensemble) ittifakı 168 sandalye ile ikinci parti oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ise, 143 sandalyeyle genel seçimlerin ilk turu ve haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki başarısından uzak kaldı.

MECLİS TOPLANACAK

Hiçbir parti veya ittifakın mutlak çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle hükümeti kimin yöneteceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Seçimin birincisi NFP liderlerinden “Hükümet kurmaya hazırız” açıklamaları gelmişti. Sol ittifak, Fransa Ulusal Meclisi'nin yarın yapılacak ilk oturumuna kadar başbakan adayları üzerinde anlaşmayı umuyor. Parlamento toplantısında Meclis Başkanlığı ve diğer önemli pozisyonlar belirlenmeye başlanacak.

Ancak ittifakı oluşturan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalist Parti (PS), Yeşiller (EELV) ve Komünist Parti (PC) arasında hükümete kimin liderlik edeceği konusundaki tartışmalar sürüyor. Sosyalistler cumartesi günü Komünistler ve LFI'den büyük destek alan eski milletvekili Huguette Bello'nun adaylığını veto etmiş ve LFI müzakere masasından çekildiğini duyurmuştu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Pazartesi akşamı ise Yeşiller ve Komünistlerle anlaşan Sosyalist Parti, Başbakanlık pozisyonu için "sivil toplumdan ortak bir aday” olan Paris Anlaşması'nın kurucularından iklim elçisi Laurence Tubiana’nı öne çıkardı. Sosyalistler, koalisyonun lider partisi LFI'dan müzakere masasına geri dönmesini talep ederken LFI’dan da “siyaset dışı bir adayın seçmene hakaret olacağı” itirazı geldi. Komünist Parti Lideri Fabien Roussel’e göre seçim başarılarına rağmen görüşmelerin durumu “içler acısı” ve bir çözüm bulunmazsa ittifak bir “batık gemi” riskiyle karşı karşıya.

MERKEZDEN HAMLELER

2022 seçimlerinden bu yana 246 sandalyelik nispi çoğunlukla ülkeyi yöneten ve gensoru önergeleri ile yıpranan bir hükümete sahip olan Macron ise mecliste “istikrarlı ve kapsayıcı bir çoğunluk” oluşturulmasını istediğini iddia ediyor. Fransa’nın içinde bulunduğu “kurumsal ve siyasi kriz” döneminde sosyalistlere “sorumluluk alma” çağrısı yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gibi Macron cephesinden isimler ise sol ittifaktaki diğer partilere LFI ile yollarını ayırarak “ılımlı solcular” ile koalisyon sinyalleri veriliyor.

ATTAL ‘BEKÇİ’ KALACAK

Seçimin aslında kaybedenlerinden biri olan ancak sol ittifak ile üstü kapalı işbirliği ile ikinci konuma gelmeyi başaran Macron ise soldaki karışıklıktan faydalanıyor. Reuters’a konuşan Fransa hükümetinden iki kaynak, Macron’un dün düzenlenen son kabine toplantısında Başbakan Gabriel Attal ve hükümetinin istifasını kabul etmesini beklediğini söyledi. Ancak kaynaklara göre Attal, “bekçi” olarak başbakanlık koltuğunda kalmaya devam edecek.

Fransa basınında ise Macron ve Attal'ın hâlâ parlamentoda hem LFI'yı hem de aşırı sağ RN'yi herhangi bir yeni koalisyonun dışında tutacak bir merkez sağ çoğunluğu bulmayı umdukları değerlendirmesi yapılıyor.