Soldan Bayrou için de gensoru

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Fransa’da geçen ay Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından “atanan” François Bayrou’nun hükümeti, bir önceki hükümeti deviren gensoru sınavıyla karşı karşıya. Sol muhalefet partileri, geçen ay göreve başlayan Bayrou’nun azınlık hükümetinin 2025 bütçesine karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergesi verdi.

Bayrou, yeni hükümetin yol haritasına ilişkin Salı günü Ulusal Meclis’te konuştu. Fransa Başbakanı Bayrou, “Demokles'in kılıcına” benzettiği borçlarla mücadele edeceğinin sözünü verirken 2025 yılının bütçe açığının, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) oranla yüzde 5,4 olarak hedeflendiğini söyledi.

Hükümetin ayakta kalabilmesi için sol partilerin desteğine ihtiyaç duyan Bayrou, 2023’te kitlesel protestolara rağmen kabul edilen “emeklilik reformumun” bazı maddelerinin yeniden müzakerelere başlanmasına yeşil ışık yaktı. Ancak Bayrou, üç ay içinde sendikalar ve işverenler anlaşamazsa emeklilik reformunda bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

SOL GENSORU VERDİ

Muhalefetteki sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Başbakan Bayrou ve kabinesine karşı meclise gensoru önergesi sundu. Sol ittifak Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) diğer üyeleri Yeşiller ve Fransa Komünist Partisi (PCF) de bu girişime destek çıktı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Bayrou'nun 2025 bütçe projesinin, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier'inkinden daha kötü olacağını belirtti. Panot, mevcut hükümete karşı sundukları gensoru önergesiyle Fransa halkını “kamu hizmetlerini yıkan bir siyasetten koruduklarını” savundu.

Panot, Bayrou göreve atandığı gün milletvekillerinin önünde iki seçeneğin belirdiğini, bunların ya Macron’u “kurtarmak” ya da gensoru olduğunu söylemişti.

SOSYALİSTLERDEN TEHDİT

Öte yandan Bayrou’nun güvenoyu alabilmesi için kritik önemdeki Sosyalist Parti (PS) de emeklilik reformuna yönelik taleplerinin karşılanmadığını belirterek hükümete güvenoyu vermeyeceğini açıkladı. PS lideri Olivier Faure, müzakerelerin başarısız olması durumunda, emeklilik reformunun mecliste incelenmesi için garanti istedi.

Ulusal Meclis, perşembe günü LFI’nın gensoru önergesini görüşecek. Hükümetin düşürülmesi için 289 oya ihtiyaç var.

Sosyalistlerin desteğini kaybetmesinden sonra Bayrou’nun güvenoyu alabilmesi için tek güvencesi, parlamentodaki en büyük gruba sahip olan aşırı sağcı Marine Le Pen’in liderlik ettiği Ulusal Birlik (RN) kalıyor.

AŞIRI SAĞA İHTİYACI VAR

Barnier hükümetine güvensizlik oyu veren aşırı sağcı RN’nin ise Bayrou’ya destek verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. RN’nin Genel Başkanı Jordan Bardella, Bayrou’nun Meclis’teki konuşmasına ilişkin “Uyku getiren bir konuşmanın sonunda François Bayrou, geçmişten kopamadığını, 'sonu gelmeyen tartışmaların adamı' olduğunu gösterdi” dedi.

Bayrou’nun Sosyalistlerle görüşmelerini eleştiren Bardella, pazartesi günkü açıklamasında ise göçmenlere daha fazla sağlık hizmeti sağlayan ve sermaye sahiplerine yeni vergiler getiren herhangi bir bütçeye karşı çıkacaklarını söylemişti.

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BARNIER DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Fransa’da haziran ayındaki erken genel seçimlerden hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Macron, 5 Eylül’de seçimin galibi sol ittifak NFP yerine merkez sağ Cumhuriyetçilerden (LR) Michel Bariner’yi başbakan atamıştı. Fransa’da haziran seçimlerinin üzerinden üç ay geçmesinin ardından kurulan merkez sağcı Barnier hükümeti, seçimin birincisi NFP’den ya da meclisteki en büyük parti olan aşırı sağcı Ulusal Birlik’ten (RN) hiçbir ismin yer almaması nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Barnier hükümeti, üç ay gibi kısa süre görevde kaldıktan sonra kemer sıkma politikaları içeren 2025 bütçesine karşı sol ve aşırı sağ muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Macron, bundan 9 gün sonra 13 Aralık’ta merkez sağcı bir diğer isim Bayrou’yu başbakan atamıştı.