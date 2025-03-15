SOL’dan çağrı: Saltanata dur diyelim

Politika Servisi

SOL Parti, “Demokrasi ve Özgürlük için Saltanata Karşı Hep Beraber” sloganıyla yürüttüğü kongre süreci kapsamında yarın saat 14.00’da İstanbul İl Kongresi’ni gerçekleştirecek.

Kadıköy’de Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenecek kongrenin son hazırlıkları sürerken kongreye yapılan çağrıda, “Eşit ve özgür bir gelecek yolunda hep beraber demek için buluşalım” ifadeleri yer aldı.

HEDEFLERİ KALICILAŞMAK

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada da, “Baskı ve yasaklarla; hile ve aldatmacalarla Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolu açılmak isteniyor. Parlamento ve demokratik kurumların ortadan kaldırıldığı, emperyalizme bağımlı faşist tek adam rejimi sürdürülmeye çalışılıyor. Bu şekilde, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde, Cumhuriyet’in ilerici birikimleri yok edilerek kurulan siyasal İslamcı rejiminin, şimdi bir hilafet ve saltanat rejimi olarak kurumsallaştırılması hedefleniyor. Bu oyunu bozmak için birleşelim!” denildi. SOL Parti İl Sözcüsü Kemal Koç ise kongre için yaptığı çağrıda, "İktidarın tüm planlarını boşa çıkaracak yegane güç bu ilerici birikimin birleşik bir mücadele hattı ile yan yana gelmesinden geçmekte. İşte bu yüzden İstanbul İl Kongremizin çağrısı ‘Hep Beraber’ ancak bir arada olursak bu karanlığın son bulacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.