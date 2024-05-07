Solhan’da 2 kilogramlık mantar bulundu

Bingöl’de mantar toplamaya giden vatandaşlar 2 kilogram ağırlığında mantar buldu.

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde her yıl ilkbahar aylarında mantar toplamaya giden vatandaşlar bu yıl önceki mantarlara nazaran daha büyük bir mantarlar ile karşılaştı.

Kirkor türü mantarı olduğu anlaşılan mantarları tartan Abdurrahim Kırım, aralarından en büyük mantarın 2 kilogram olduğunu gördü.

Kırım, bu büyüklükteki mantara ilk kez denk geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.