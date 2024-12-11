Soli Özel ile tartışan İlber Ortaylı, stüdyoyu terk etti

TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı'nda dün akşam Suriye'de yaşananlar ve Orta Doğu'yu nelerin beklediği konuşuldu.

Programın konuklarından Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında yaşanan tartışmanın ardından Ortaylı yayını terk etti.

"SURİYE’DE DEVLETİN ÇÖKERTİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Beşar Esad'ı devirmesinin ardından daha büyük çatışmalar ortaya çıkabileceğini ve Max Weber'in devlet tanımına atıfta bulunarak 'Suriye'nin şiddet tekelini elinde bulunduran bir ülke olmaktan çıktığını' vurgulayan Soli Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"HTŞ iktidara gelse de şiddet tekelini elinde tuttuğunu söylemek mümkün değil. Suriye’nin yeniden devletleşmesi zor olacaktır. Irak'ta ABD zaten Baas partisine üye olanların devlette çalışmasını yasaklayıp orduyu lağvederek devleti çökertmişlerdi. Suriye’de devletin çökertildiğini düşünüyorum. Daha kanlı çatışmaların da yaşanabileceğini düşünüyorum."

"SURİYE HİÇBİR ZAMAN DEVLET OLMADI"

Bunun üzerine Ortaylı, "Suriye iki günde devlet olmaktan çıkmadı çünkü devlet olmadı zaten. Öyle devlet olmaz. Tam bir vatan değildir, memlekettir. Suriye ülke değildir. Tarihte hiçbir zaman olmamış bir devlettir. Irak da öyledir" dedi.

Özel ise "Bu ne ifade ediyor? Suriye diye bir coğrafi tanım var" şeklinde yanıt verdi.

Özel'in kendisine verdiği yanıtlara sinirlenen Ortaylı, "Bu tartışma yapılmaz manzara çizerek ben girmiyorum" dedi ve Özel'e "Lazkiye ne olacak yarın bir bilginiz var mı?" diye sordu.

Soli Özel, diğer konuk Deniz Ülkü Arıboğan'ın sözünün kesildiğini hatırlatarak "Deniz Hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestin" dedi.

Bunun üzerine İlber Ortaylı "Böyle tartışma olmaz ben bırakıyorum. Bırakın Allah aşkına" diye söylenerek stüdyoyu terk etti.