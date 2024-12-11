Soli Özel kimdir? Soli Özel'in çalışmaları ve kariyeri

Türkiye'nin özellikle Ortadoğu konusunda önemli akademisyenlerinden biri olan Soli Özel hakkında detaylara bakalım:

SOLİ ÖZEL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1958 İzmir doğumlu olan Soli Özel, 64 yaşındadır.

SOLİ ÖZEL'İN EĞİTİM KARİYERİ

Soli Özel, lise eğitimini 1975 yılında İstanbul Robert Koleji'nde tamamladı.

Lisans ve yüksek lisansını ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında ABD'de tamamlayan Soli Özel, akademik hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başladı. Gazetecilik deneyimi de bulunan Özel, Kadir Has Üniversitesi'nde de ders verdi.

SOLİ ÖZEL'İN UZMANLIK ALANI

Soli Özel'in Türkiye'nin iç ve dış siyaseti üzerine birçok makalesi bulunmaktadır.

Soli Özel, Ortadoğu'nun dinamikleri ve Türkiye'nin tutumu konusunda birçok gazeteye yazılar yazmakta, birçok televizyon kanalına görüş vermektedir.

Soli Özel, AKP'nin dış politikasına dair eleştirel yaklaşımlarıyla öne çıkmaktadır.