Solingen'de 4 kişinin öldüğü kundaklama olayına ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde 40 yaşındaki Daniel S'nin 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, sanığın ağır bir suç işlediğini tespit eden mahkeme, Daniel S'ye ömür boyu hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

Daha önceki bir duruşmada suçunu itiraf eden Daniel S, karar açıklanmadan önce de yaptıklarından dolayı inanılmaz acıların yaşanmasına sebep olduğunu ancak zamanı geri çeviremeyeceğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

Dava sürecinde Daniel S'nin suçu, aşırı sağcı saikle işlemiş olabileceğine dair polis notu ortaya da çıkmıştı.

Mağdurların avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın yaptığı araştırmalar sonucunda, sanığın kullandığı bir garajda ırkçı bir şiir içeren not bulunduğu, kız arkadaşıyla internet üzerinden ırkçılık içeren sohbet yaptığı ve yaşadığı evde bulunan sabit diskte kime ait olduğu belli olmayan 166 aşırı sağcı içerik belirlenmişti.

Savcı Christopher Bona ise Daniel S'nin dijital yaşamının 10 yıl geriye dönük incelendiğini ancak sanığın aşırı sağcı gruplarla herhangi bir bağlantısı veya sessiz bir radikalleşme emaresinin bulunmadığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece, Höhscheid semtindeki 4 katlı eski binanın merdiven boşluğunda başlayan yangın, "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı tespit edildi.

Olayda aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.