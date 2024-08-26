Solingen saldırısı aşırı sağa yarar

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Almanya’nın batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Solingen şehrinin 650’nci yıldönümü için düzenlenen festivalde yaşanan bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Son dönemde yaşanan saldırılar, göçmen karşıtı aşırı sağın “güvenlik” retoriğini güçlendiriyor.

Cuma gecesi düzenlenen saldırıda 3 kişinin ölümü ve 8 kişiyi yaralayan saldırgan kayıplara karışmıştı. Saldırıyla ilgili 15 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınmıştı. Ardından polis, olay yeri yakınlarındaki bir sığınmacı merkezindeki bir erkeği gözaltına almıştı. Son olarak Alman polisi Solingen'deki bıçaklı saldırıyı üstlenen 26 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Alman federal savcılar, sorguya alınan şüphelinin IŞİD üyesi olduklarından şüphelendiklerini açıkladı.

IŞİD ÜSTLENDİ

Reuters haber ajansı da IŞİD’in Telegram hesabından saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Örgütün, saldırının “Filistin ve her yerdeki Müslümanların intikamını almak için” yapıldığını söyledi. Ancak saldırıyı IŞİD’in yaptığına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Solingen’deki saldırı, son dönemde bıçaklı saldırıların arttığı Almanya’da güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. DW’nin haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kamu televizyonu ZDF'e verdiği söyleşinde, güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Kısa bir süre önce bıçaklı saldırıların sayısının azaltılması için yasaların sıkılaştırılmasına yönelik hazırlık yapıldığını duyuran İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Solingen saldırısının ardından “İslamcı terörle daha güçlü biçimde mücadele edileceğini” söyledi.

SALDIRILAR ARTTI

Almanya özellikle son aylarda birçok bıçaklı saldırıya sahne oldu. Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, Almanya genelinde 2022’de 8 bin 160, 2023'te de 8 bin 951 bıçakla yaralama vakası kaydedildi. Son olarak haziran ayında Mannheim'da İslam karşıtı Pax Europa Hareketi'nin etkinliği sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Son dönemde yaşanan saldırılar ise, göçmenler üzerinden “güvenlik sorunları” söylemiyle güç toplayan aşırı sağın Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde yaklaşan seçimleri kazanmasına yarayabilir. AfD’nin anketlerde birinci çıktığı Thüringen ve Saksonya eyaletleri, 1 Eylül’de sandık başına gidecek.