Solist Mert Süngü rahatsızlandı, Fazıl Say’ın prömiyeri yarıda kaldı
Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konserinde, solist Mert Süngü'nün sahnede rahatsızlanması sonrasında prömiyer yarıda kaldı. Hastaneye kaldırılan Süngü'nün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerinde fenalaşan solist Mert Süngü, hastaneye kaldırıldı.
Fazıl Say, 'Yıl Sonu Konserleri' kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.
Prömiyerde endişe dolu anlar yaşandı.
Fazıl Say’ın konseri sırasında solist Mert Süngü aniden rahatsızlandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sahnedeki müdahalenin ardından, solist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, Süngü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Say, şu ifadeleri kullandı:
"Konserin son anlarında rahatsızlanan tenor solistimiz sevgili Mert Süngü şimdi iyi durumda. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim."