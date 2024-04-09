Sollama yapan kamyonun çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün sollama yaptığı kamyonun çarptığı ATV'nin 71 yaşındaki sürücüsü Emin Çoşkun hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden yol üzerindeki Kızlaralanı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 P 5988 plakalı kamyon, önünde seyreden Emin Coşkun'un kullandığı 35 KD 5130 plakalı ATV'yi sollamak istedi. Kamyon, sollama sırasında önünde seyreden ATV'ye çarptı. ATV'nin sürücüsü Coşkun, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.