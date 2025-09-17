SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bu yıl da Teknofest kapsamında İstanbul semalarında unutulmaz anlara imza atacak. 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivalde yapılacak gösteri uçuşları, katılımcılara adeta görsel bir şölen yaşatacak.
SOLOTÜRK TEKNOFEST UÇUŞU NE ZAMAN?
SOLOTÜRK, Teknofest kapsamında dört farklı gün İstanbul semalarında olacak. Program şu şekilde:
- 17 Eylül 2025 Çarşamba: 11.15 – 11.50
- 18 Eylül 2025 Perşembe: 14.15 – 14.45
- 19 Eylül 2025 Cuma: 14.15 – 14.45
- 20 Eylül 2025 Cumartesi: 11.20 – 11.50
SOLOTÜRK’ün özel manevralarını izlemek isteyenler, bu tarihlerde Atatürk Havalimanı’nda gökyüzüne çevrilecek gözlerle takipte olacak.
TÜRK YILDIZLARI TEKNOFEST UÇUŞU NE ZAMAN?
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları ise Teknofest kapsamında 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te gösteri uçuşu gerçekleştirecek.