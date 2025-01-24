Solskjaer, Beşiktaş’ın umudunu artırdı

Oktay EVSEN

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Athletic Bilbao karşısında 4-1’lik skorla kazanan Beşiktaş’ta İspanyol ekibi önünde alınan galibiyet ve sergilenen performans, gelecek adına umut verdi.

Siyah-beyazlılarda yeni yönetim ve teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in ilk maç performansı, taraftarın yüzünü güldürdü. Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu farklı yenerek play-off’lara kalma şansını yükseltirkena 51 yaşındaki yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Athletic Bilbao karşısındaki ilk sınavında oyuna etkisi, taraftarı mutlu etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan ve 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, son hafta öncesinde play-off umudunu korudu.

‘Kara kartal’, 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynanacak mücadeleyi de kazanarak lig aşamasını ilk 16’da tamamlamak ve play-off’lara seribaşı olarak katılmak istiyor.