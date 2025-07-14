Solskjaer'den transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda karşılaşacakları Shakhtar Donestk maçlarına hazırlandıklarını kaydeden Norveçli teknik direktör, "Bu sene umudumuz ve inancımız var. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum" dedi.

Beşiktaş'a imza atma sürecine tekrar değinen Solskjaer, "Kariyerimde diğer takımlardan teklif aldığımda ve olmadığında üzülmezdim. Beşiktaş'tan iki kez teklif aldıktan sonra hep takip ettim, 'Olsaydı nasıl olurdu?' diye düşündüm. Sonunda Beşiktaş'ta benim sıram geldi" ifadelerini kullandı.

Orta saha rotasyonu hakkında da konuşan Solskjaer, şunları söyledi:

"Demir Ege, Busquets'i andırıyor. Orkun da Pirlo, Scholes tarzı. Kartal da Orkun'a benziyor, daha çok Scholes gibi. Hepsinin takıma katacak özellikleri var. Çok genç oyuncular. Orkun, bir yandan da Roy Keane'e beziyor. Gözlerindeki tutku, ateş... Bu üç oyuncumuza da kazanan oyuncular olmaları için yardım edeceğiz. Orta sahadaki oyunculara yardım etmeliyiz. Kariyerleri Roy Keane gibi olsun."

Beşiktaş'ın bu yazki transfer polirikasını da değerlendiren 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var" dedi.