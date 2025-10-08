Solskjaer eski işine geri döndü
Bir süre önce Beşiktaş’tan gönderilen Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, eski işine geri dönerek UEFA’da maç analistliğine başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın başına geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında geçen ve bu sezon başında işine son verilen Ole Gunnar Solskjaer, eski işiyle sahalara döndü.
Beşiktaş’ı çalıştırmadan önce UEFA’da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik direktör, tekrar aynı işi yapmaya başladı.
Solskjaer, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi.
UEFA’nın resmi hesabından Solskjaer’in maç analizini paylaştı.