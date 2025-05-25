Solskjaer, Tüpraş Stadı'ndaki son maça 3 değişiklikle çıktı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda iç sahada oynanan sezonun son maçında önceki hafta forma giyen Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı.

Norveçli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Gedson Fernandes'e forma verirken Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Keny Arroyo'yu oynattı.

Milot Rashica'yı kadroya almayan Solskjaer, Ernest Muçi'yi Çaykur Rizespor'a karşı görevlendirdi.

- Arroyo ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ligde ilk kez 11'de şans buldu.

Lig ve kupada toplam 10 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Antalyaspor ile oynanan kupa maçında ilk kez 11'de forma giymiş, lig müsabakalarına ise sonradan dahil olmuştu.

Siyah-beyazlı genç futbolcu, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarında oyuna sonra girdi.

- Taraftar moral verdi

Siyah-beyazlı takımın bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynayacağı son maç öncesinde siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara destek oldu.

Ümraniye'den taraftarların tezahüratlarıyla ayrılan Beşiktaşlı oyuncuları taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor maçı öncesinde rotasını değiştirerek Beşiktaş merkezinde taraftarla buluştu.

Siyah-beyazlı kafileyi Deniz Müzesi civarında meşaleler ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, stada kadar takıma eşlik etti.

- Beşiktaş'a centilmenlik ödülü

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımının centilmenlik ödülünü aldı.

Atakaş Hatayspor maçı sonrası küme düşen rakipleriyle birlikte tribünleri selamlayarak Hataysporlu oyuncuları onurlandıran siyah-beyazlı ekip ile Fenerbahçe derbisi sonrasında da sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda takım arkadaşlarını uyaran Necip Uysal, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

Kaptan Necip Uysal'a ödülleri TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Sedefhan Oğuz verdi.

- Ağrıları olan Rashica kadroya alınmadı

Milot Rashica ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamadı.

Kasığında problem yaşayan tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giyemeyeceği, gelecek hafta Bodrum FK maçında da oynayıp oynamayacağının belli olmadığı öğrenildi.

- Şampiyon gençler kupayla tur attı

2024-25 Basketbol Gençler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Beşiktaşlı genç basketbolcular ile 16 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren genç futbolcular müsabaka öncesinde tribünleri selamladı.

Şampiyonluk sevincini kupayla birlikte tribünleri turlayarak kutlayan siyah-beyazlı genç sporcular, taraftardan alkış aldı.

Yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven basketbol takımına, Murat Kılıç ise futbol takımına başarı plaketi verdi.