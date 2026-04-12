‘Soluksuz izlenir’

İstanbul’un 45 yıldır süren kültür etkinliği devam ediyor. Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek festivalin kapsamlı seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor.

Festival seçkisinde, dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de yer alıyor.

Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alıyor. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlıyor. Festival programı ve yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival seçkisinde filmler tematik bölümlerde sınıflandırılmıyor, içerik ve ele aldıkları konulardan bağımsız başlıklar altında toplanıyor. Festival programında bu yıl üç yarışmalı bölüme ek olarak merakla beklenen filmlerin ilk gösterimlerini, dünya festivallerinden filmleri, kariyerlerinin başındaki yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerini, belgeselleri, sinema sanatının sınırlarını zorlayan örnekleri ve klasikleri bir araya getiren altı bölüm var.

N Kolay Galaları’nda 12 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Bu filmler arasında Kremlin’in Büyücüsü, Üç Veda, Sessiz Dost; Mother Mary, Fuze: Fünye, Pompei: Bulutların Altında, The Christophers da yer alıyor.

İSTANBUL’DA GEÇEN 34 FİLM

45. İstanbul Film Festivali’nin kampanyası “İstanbul, film gibi şehir. Kendisi de festivali de soluksuz izlenir” sloganıyla hazırlandı. “Film Gibi Şehir” afiş sergiside, festival süresince Borusan Müzik Evi’nde. Sergide 1920’lerden 1970’lere, içinde İstanbul geçen 34 filmin illüstrasyon afişleri yer alıyor.

Her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar bölümü 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinlikler Pera Müzesi, Borusan Müzik Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak. Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, insan hakları, çevre sorunları, aile bağları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor.

“NERDESİN AŞKIM” BU YIL DA YOK

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi boykot çağrısı yaptı. Geçtiğimiz yıl “Nerdesin Aşkım?” bölümünün programdan çıkarılması sonrası sansür olarak değerlendirilmişti. Bölümün bu yıl da programa alınmaması tepkiye yol açtı. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi yaptığı açıklamada “Nerdesin Aşkım?’ yine yok. Bu bir tesadüf değil, açık bir sansürdür. Festivalin yıllardır kuir sinemaya alan açan bu bölümü bir kez daha programdan çıkarılmıştır. ‘Yeniden programa alınacak’ sözü de yerine getirilmemiştir. Festival yönetimini sansür ve otosansür politikalarına son vermeye çağırıyoruz” denildi.

HANGİ SİNEMALARDA GÖSTERİLİYOR?

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri şöyle:

•Beyoğlu: Atlas, 1948, Beyoğlu Sineması

•Şişli: CineWAM Premium, City’s Nişantaşı

•Kadıköy: Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus

•Gösterim saatleri: 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.