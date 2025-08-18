Solun iç çatışması sağı iktidara taşıdı: Ülkeyi kendi elleriyle sağa teslim ettiler!

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turundan sağcılar çıktı. 20 yıldır Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin iktidarda olduğu ülkede solun adayları hezimet yaşadı. Merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz oyların yüzde 31’ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.

1989-1993 yılları arasında ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan 57 yaşındaki Paz, ikinci turun da favorisi olarak gösteriliyor. Eski Devlet Başkanı sağcı muhafazakâr Jorge "Tuto" Quiroga da oyların yüzde 27’sini alırken bir başka sağcı isim olan Samuel Doria Medina da yüzde 20.2 ile yarışı üçüncü sırada bitirdi.

SOLUN BÜYÜK HEZİMETİ

Sosyalizme Doğru Hareket’in (Movimiento al Socialismo MAS) adayı, eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo sadece yüzde 3.2 oy alabildi. Senato Başkanı Andronico Rodriguez de düşük oy aldı. 19 Ekim’de yapılacak ikinci tur seçimde sağcı adaylar Paz ve Quiroga yarışacak.

2006’da Evo Morales’in iş başına gelmesinden bu yana Sosyalizme Doğru Hareket tarafından yönetilen 12 milyon nüfuslu ülkede öylece bir dönem kapanmış oldu.

MORALES’İN BOYKOTU SOLU VURDU

Solun ağır yenilgisinin arka planında ülkedeki ağır ekonomik krizle beraber solun kendi içindeki bölünmesi rol oynadı. MAS içindeki derin bölünme solu adeta eritti. MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Evo Morales destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Eski Başkan Morales ile halefi mevcut başkan Luis Arce arasında uzun bir süredir devam eden çatışma solu ikiye böldü. Morales, seçim öncesi yaptığı çağrıyla destekçilerini “Nulo” (geçersiz oy) kullanmaya yönlendirdi. Morales’in bu stratejisi sonucunda yaklaşık yüzde 19 oranında geçersiz oy ortaya çıktı. Bu oran, Bolivya seçimlerinde genellikle yüzde 5'in altında olan tarihi ortalamanın çok üzerinde.

EKONOMİK KRİZ DE ROL OYNADI

Yüksek enflasyon, temel gıda ve yakıt kıtlığı, işsizlik ve bütçe açıkları, iktidardaki MAS’ın toplumsal desteğini hızla aşındırdı. Özellikle kentli orta sınıflar ve genç nüfus, MAS’a sırt çevirerek merkez ve sağa yöneldi.

Latin Amerika’daki sağ dalgayla birleşen bu tablo sonrasında Arjantin’in ardından Bolivya da sağa dümen kırmış oldu.

SOL İÇİNDEN TEPKİLER

Sol içi kavga seçim sonrasında da devam etti. Ağır yenilginin ardından açıklama yapan Morales, "Siyasi aracımızın yoldaşlarına ve aktivistlerine, iki haftadan kısa bir sürede geçersiz oy kampanyasıyla tarihi bir sonuç elde edenlere derin saygı ve hayranlığımızı sunuyoruz. Protestomuz duyuldu: Oy kullandık ama seçmedik ve halk, demokrasinin salt bir idari prosedüre indirgenemeyeceğini açıkça ortaya koydu. Benzer şekilde halk, siyasette yozlaşan ve en mütevazı insanlara ihanet edenlere de açık bir mesaj gönderdi. Bolivya, kayırmacı bir adalet sistemiyle özelleştirme veya zulüm istemiyor. Bolivya ekonomik toparlanma, istikrar, büyüme ve daha fazla demokrasi talep ediyor” dedi.

MAS’ın genç kuşak liderlerinden Senato Başkanı Andrónico Rodríguez sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Bizim için bu, engellerle dolu, son derece karmaşık bir seçim sürecinde benzersiz bir deneyimdi. Ne yazık ki, halk hareketinin bazı liderleri ve liderleri için kendi kaprisleri, gururları ve asılsız suçlamaları ön plana çıktı. Güçlerinin körlüğüyle, sanki biz can düşmanlarıymışız gibi, bize karşı amansız bir savaş yürüttüler, gerçek siyasi düşmanlarını unuttular, daha doğrusu onlara yol açtılar.”