Solun yenilgisi hiç de kaçınılmaz değildi

Ashok KUMAR

20’nci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa sosyalizminin tarihini anlamak için baskın yollardan biri, onu bir “gerileme tarihi” olarak anlamaktır. Bu açıklamaya göre küreselleşme, endüstrisizleşme, işçi sınıfındaki kültürel ve etnik kırılmalarla karşı karşıya gelen sol partiler, yönünü şaşırmış haldeydi ve bunlara yanıt veremedi.

Oxford Üniversitesi’nde tarih dersleri veren Matt Myers, “The Halted March of the European Left” (Avrupa Solunun Duran Yürüyüşü) kitabında 1970’lerin, yorumcuların sandığından çok daha karmaşık olduğunu savunuyor.

Avrupa Solunun Duran Yürüyüşü’nü neden yazdınız?

Avrupa tarihinde işçi sınıfının gerilemesiyle ilgili kapsamlı bir anlatıdan dolayı hayal kırıklığına uğradıktan sonra bu kitabı yazmaya başladım. Bu anlatı, biri yapısal, diğeri kültürel olmak üzere iki temel kırılma olduğunu ve bunun kaçınılmaz olarak 20’nci yüzyılın ortalarından sonra uzun süredir işçilerle ilişkilendirilen partileri marjinalleştirdiğini iddia ediyordu.

İlk kırılma, fabrika temelli işçi sınıfını ortadan kaldırdığı iddia edilen sanayisizleşmeyle tetiklendi. İkincisi ise solun eşitlikçi ve kolektivist kültürünü parçalayan özerklik ve tüketimciliğin yeni değerlerinin yükselişinin bir sonucuydu.

Kısacası hizmet temelli ve küreselleşmiş ekonominin yükselişi sınıfı yeniden yapılandırırken hoşgörü materyalist dayanışmanın yerini aldı. Eğitimli beyaz yakalı profesyonellerin ve sınıfsız kimlik gruplarının solu kendi kaygılarına uyum sağlamaya zorladığı varsayıldı. İşçi sınıfı, kendisi için hiçbir iradeye sahip olmadan mağdur olarak ortaya çıktı.

Bu anlatıda bir şeyin eksik olduğunu hissettim ki bunun en büyük savunucusu elbette Eric Hobsbawm’dı. 1987 tarihli “İşçi Sınıfının İlerleyişi Durdu mu?” ve 20’nci yüzyılın klasikleşmiş tarih eseri “Aşırılıklar Çağı” kitabında bu konu hakkında hitabeti güçlü şeyler söyledi. Ancak ben, bu düşünce tarzının 1970’ler olanları tam anlamıyla açıklamadığını hissettim.

Daha sonra arşivlere girip gerçek belgeleri okuduğumda, Hobsbawm’ın gerileme anlatısı özellikle sınırlı gözüküyordu. Güçlü, dinamik ve zihinsel bir işçi hareketi ve yok olmak yerine değişen bir işçi sınıfıyla karşılaştım. Hobsbawm “İşçi Sınıfının İlerleyişi Durdu mu?” başlıklı konferansını verdiğinde Margaret Thatcher’dan en önemsiz fabrika müdürüne kadar birçok kişi sosyalizmin gerilemekte olduğunu değil, tam tersini düşünüyordu. Sendikalar Avrupa’da 1970’lerin sonunda zirveye ulaştı. Britanya’da, üyelikleri 1979’da hiç bu kadar yüksek olmamıştı ve o dönemde servet eşitliği, refah harcamaları ve işçi haklarında da zirveler görüyoruz.

Britanya, Fransa ve İtalya’da danıştığım arşivlerin tümü, gerileme anlatısının, gerçekte olanların tam yansımaları olmaktan ziyade, geriye dönük projeksiyonlarla bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Kitabımla, işçilerin ve siyasi olarak sahaya yakın çalışan diğer kişilerin anlatılarını merkeze almaya çalıştım. Bu, solun tarihleri ile emeğin tarihleri arasındaki, sıklıkla paralel yollarda geliştirilen, yerleşik bir kopukluğun ötesine geçme girişimi. Birincisi, işçi hareketlerinin tarihinden ayrı olarak tasavvur edilirken, ikincisi partilerin iç yaşamını ihmal eder. Kitabım, siyasi tarihi işçi sınıfı tarihiyle yeniden bağlamaya çalışıyor.

Avrupa solunun tarihi ilerleyişinin durmasında kilit anlar nelerdi ve bunlardan kaçınılabilir miydi?

Merkezi iddia, 20’nci yüzyıl solunun geriye dönük gerileme teorilerinin henüz işçi sınıfının güçlenmesi dönemi olarak 1970’leri kabullenememesi. O on yılda, örgütlü emek çok güçlüydü. İşçi sınıfını temsil etmeye kararlı partiler kıta genelinde iktidardaydı. Sosyal demokrat partiler 1974’ten 1975’e kadar İngiltere, Belçika, Hollanda, Norveç, Danimarka, Batı Almanya, Avusturya, İsveç ve Finlandiya’da hüküm sürdü. Komünist partiler hızla genişledi ve seçimlerde atılımlar gerçekleştirdi.

Anlatmaya çalıştığım şey bir paradokstu. Neden büyüyen işçi sınıfı etkisi, soldaki bir dizi zeki insan arasında işçi sınıfının ilerleyişinin durduğu inancıyla aynı zamana denk gelmişti? Birçok işçi hareketlerinin durmadığına inanıyordu ve eylemleri bunu kanıtlıyordu. Aynı şekilde, işçilerin birçok düşmanı, özellikle muhafazakâr güçler, işçi sınıfının zaten yenildiğine, hatta durdurulduğuna inanmıyor ve bu varsayımlara göre hareket ediyorlardı.

1970’lerin sonlarına doğru ivmede kritik bir kontrol vardı, ancak bu, çağın sosyal, politik ve ideolojik çatışma döneminde gerçekleşir. Bu nedenle, daha önceki gelişmeler tarafından önceden belirlenmek veya önceden tayin edilmek yerine, 1970’ler o zamanlar çok daha açık görünüyordu. Hobsbawm’dan Tony Judt’a, François Furet’e ve Seymour Lipset’e kadar çeşitli düşünürlerin yaptığı gibi, 1950’ler ve 60’larda sınıf politikasının gerilemesinin nedenlerini geriye dönük olarak tespit etmek, o on yılın önemini küçümsedi.

Peki bu gerilemenin arkasındaki yapısal faktörler nelerdi ve öznel olanlar nelerdi?

Emek hareketinin gerilemesinin baskın açıklaması, değişen bir sosyal yapı ve kültürel referansların, işçi sınıfı kurumlarını arkalarından baltalaması olmuştur. Ancak, üç farklı Batı Avrupa hareketinin bu süreçlerin farkında olduğunu tespit ettim. Ve liderlikleri ve liberal rakipleri de dâhil olmak üzere çoğu, bu değişikliklerin Sol’un beklentileri üzerinde tam tersi bir etki yarattığını düşünüyordu. Aslında, ekonominin yapısındaki ve popüler dünya görüşlerindeki değişikliklerin işçi sınıfı siyasetini canlandırdığını düşünüyorlardı.

Dolayısıyla, sanayisizleşme ve kültürel çeşitliliğin solun gerilemesine yol açtığını doğrudan söyleyebileceğimizi sanmıyorum, çünkü aslında bu süreçler Avrupa’da zaten başlamıştı. O halde, 1970’lerde sol neden etkisini artırıyor? O halde, işçi sınıfı siyaseti neden yenileniyor gibi görünüyor? Gerileme anlatısının destekçileri, bunun sadece bir grup aktörün savunmacı ve nihayetinde mahkûm bir duruş sergileyen ölüm çığlıklarını temsil ettiğini söyleyebilir.

Teknolojik değişim veya kültürel değişimlerin yapısal faktörlerinin önemli zorluklar yaratmadığını kimse iddia etmez. Ancak, bunu bir ölüm çığlığı olarak görmek, bu değişikliklere verilen özel siyasi tepkinin de sonuçları olduğu fikrini kapatmaktır. Bu, siyasi kararların kendi başlarına belirleyici olduğunu söylemek değildir, ancak siyasi ve sosyal tarihi uzlaştırmanın bir parçası olarak, yapısal ve öznelin birbiriyle ilişkili roller oynadığını kabul etmek istiyorum.

Öznel faktörler konusunda daha spesifik olmak gerekirse, bunların kısmen yeni türden işçilerin siyasi aktörler haline gelmesiyle bağlantılı olduğunu fark ettim. Eski işçi sınıfının çeperlerinden ortaya çıkan yeni bir işçi sınıfı kuşağı, okuduğum tüm materyallerde görünmeye devam ediyordu. Belirli bir yaş, ırk/vatandaşlık ve cinsiyet profiliyle sınırlı, aşırı dar bir sınıf anlayışı, hikâyenin bu bölümünün dışında bırakılmıştı.

Çeperlerden kastım, 1970’lerde Avrupa’da genellikle kadınlar, ırksallaştırılmış azınlıklar ve gençler, ayrıca en üst kademelerde teknik, araştırma veya denetim görevlerinde çalışan eğitimli beyaz yakalı işçiler anlamına geliyordu. Her iki çeperdeki işçiler de partilere ve sendikalara katılıyor ve "geleneksel" sınıf mücadelesi biçimleri olarak adlandırabileceğiniz şeylere girişiyorlardı: grev yapmak, grev gözcüsü hatlarını geçmeyi reddetmek ve partilere ve sendikalara katılmak. 1970’lerde işçi sınıfı, öncekilerden farklı görünüyordu ve farklı ses çıkarıyordu. Ve soldaki birçok kişi, sadece aktivistleri değil, işçi sınıfının bu genişlemesinin olumlu ve umut verici bir gelişme olduğunu düşünüyordu.

Söylediklerinizde hem sosyal demokrasiye hem de "radikal" sola yönelik bir eleştiri var. Sizin görüşünüze göre, solun gerilemesinden daha çok kim sorumlu? Sınıf siyasetini terk eden partiler mi, yoksa kalıcı güç inşa etmeyi başaramayan isyancı sol hareketler mi?

İlk olarak, 1970’lerde solun kaderinin karmaşık bir faktör etkileşimiyle belirlendiğini söyleyerek başlayacağım. Ancak ilk belirtilmesi gereken, öncelikle veya ağırlıklı olarak kendi siyasi cephesinden kaynaklanmayan, fabrikada başlayıp tüm topluma yayılan bir tepkidir. 1968 ile 1972 arasında, İngiltere, Fransa ve İtalya’daki benzeri görülmemiş grev dalgaları sırasında işçilerin büyük zaferlerinden sonra inisiyatifi geri almak on yıl sürdü. Ancak, kitabımda gösterdiğim gibi, tarihçiler, on yılın sonunda meydana gelen çağ açıcı grev kırma hareketlerine pek dikkat etmediler. Bunlar da büyüklük ve karmaşıklık açısından benzeri görülmemişti ve açıkça göçmen işçilerin öncülüğündeki hareketleri durdurmayı ve geriletmeyi amaçlıyordu.

Avrupa’daki solun, hem radikal hem de kurumsal, işverenlerin, muhafazakâr siyasi güçlerin ve devletin unsurlarının stratejileriyle nasıl bir çıkmaza girdiğini göstermeye çalışıyorum. Her iki durumda da cazip olmayan seçenekler arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Belki de en acil olanı, stratejilerini radikalleştirmek veya ılımlılaştırmaktı. Elbette bu hikâyedeki tek aktör onlar değil ve Sol, durumun tamamen kontrolünde değil. Ancak bu kritik anda alınan kararların nihai sonucu, işçi sınıfının sol yapılarından uzaklaştırılması ve emeğin daha geniş çapta zayıflaması oldu.

Kısaca, Batı Avrupa solu, durdurulamaz bir neoliberalizm ve zayıflamış bir imalat tabanlı ekonomi nedeniyle değil, göçmenler ve kadınlar dâhil olmak üzere yeni işçi seçmenlerini tanımayı ve harekete geçirmeyi başaramadığı ve bunun yerine bir tür “üçüncü yol” sosyal kapitalizmini benimsediği için gerilemiştir.

Jacobin’den çeviren: Umut Can FIRTINA