Solunum sıkıntısı çeken çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 16 yaşındaki çocuk, kardan yolların kapanması sonucu ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.



Lice ilçesinin Kılıçlı Mahallesi’nde solunum sıkıntısı çeken H.E. (16) için ambulans talebinde bulunuldu. Kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı Lice 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından helikopter ambulans görevlendirildi. Karla kaplı yolları 3 saatte aşarak hastaya ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından mahallede oluşturulan piste inen helikopter ambulans, alana getirilen hastayı aldı. Hasta, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.