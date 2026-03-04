Soma'da işçi grevi devam ederken A Termik Santralı özelleştirilmeye açıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali’nde üretimin kademeli olarak azaltılmasına ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı başlatılan eylemler sürerken; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Soma A Termik Santralı'nın özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı.

Soma’da 2015 yılında özelleştirilen ve bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker tarafından işletilen Soma B Termik Santralı'nda 17 Şubat’ta altı üniteden dördünde faaliyetler durdurulmuş, çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Üretimin azaltılması ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine karşı başlatılan protesto ve eylemler ise sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise bu süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 Ekim 2024'te özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santralı'nın da özelleştirme ihalesine çıkarıldığını duyurdu.

SANTRAL SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı internet sitesiden yer alan ilana göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan Soma ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki 11 ada 49, 52 ve 54 parsel numaralı toplam 91 bin 399 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile üzerindeki tesisler, Soma A Termik Santralı ile birlikte bir bütün halinde “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale süreci, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve pazarlık görüşmeleri yapılması yöntemiyle yürütülecek.

Pazarlık görüşmelerinin ardından ihaleye devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yapılacak ve ihale sonuçlandırılacak.

2010’DAN BU YANA ÜRETİM YAPILMIYOR

Soma A Termik Santralı, 9 Ekim 2024 tarihli ve 9031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.

Soma havzasında çıkarılan linyit kömürü ile çalışacak şekilde tasarlanan santral, 2010 yılından bu yana üretim yapmıyor ve Elektrik Üretim AŞ bünyesinde eğitim ünitesi olarak kullanılıyor.

Öte yandan santralın elektrik üretim lisansı ise 13 Mart 2052 tarihine kadar geçerli bulunuyor.