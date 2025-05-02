Soma'da kömürün kara gölgesi: İşçiler 1 Mayıs'ta gelecek kaygısıyla meydanlarda

Manisa'nın kömürle özdeşleşmiş ilçesi Soma, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na buruk bir atmosferde girdi.

Binlerce maden işçisi, işlerini kaybetme korkusuyla meydanlara çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"HER AN İŞSİZ KALMA KORKUSUYLA TEDİRGİNİZ"

Maden işçisi Adem İriç, 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlanması gerekirken, işsiz kalma korkusuyla buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirdi. İriç, "İthal kömür, Türk madenciliğinin yalnızca bugününü değil geleceğini de tehlikeye atmaktadır. Milyar ton rezervimiz varken neden ithal kömüre bağlı olalım? Bu, emeğimize ve geleceğimize ihanettir," diyerek tepkisini dile getirdi.

"SOMA'DA ENDİŞE HAKİM"

Ahmet Kurnaz da meslektaşlarının 1 Mayıs'ını kutlayarak başladığı konuşmasında Soma'daki endişeli havayı vurguladı. Santralin kapanma ihtimali ve artan ithalat nedeniyle madencilerin işsizlikle karşı karşıya olduğunu belirten Kurnaz, "Yerli ve milli kömürümüzü çıkartmak, ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Bu yanlıştan dönülmeli," ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI: "İTHAL KÖMÜRE HAYIR"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Aydoğdu, Somalı madencilerin buruk bayramını dile getirerek, ithal kömürün ülke ekonomisine faydası olmadığını ve uzun vadede kalkınmaya engel teşkil ettiğini söyledi. Aydoğdu, "Binlerce madencinin emeği riske atılıyor. Soma Termik Santrali'nin kapanması Soma'nın geleceğini tehlikeye atıyor. Tüm yetkililerden sesleniyoruz: İthal kömüre hayır!" şeklinde konuştu.

"KARA BULUTLAR SOMA'NUN ÜZERİNDE DOLAŞIYOR"

Maden işçisi Ferdi Koç, 1 Mayıs'ta Soma'nın üzerinde kara bulutların dolaştığını ve işçilerin tedirgin bekleyişinin sürdüğünü aktardı. Maden ocaklarındaki sessizliğe ve üretilen kömüre alıcı bulunmamasına dikkat çeken Koç, "İthal kömür yerli üretimi zor durumda bırakıyor. Binlerce madencinin geleceği belirsizliğini koruyor," dedi. Ayrıca termik santralin kapanmasıyla Soma'nın sıcak su ihtiyacının ne olacağını da sorguladı.

"KARA ELMASIN KARA TALİH OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Maden işçisi Emin Kara, ithal kömür ve petrokok ithalatı nedeniyle yerli kömürün satılamaz hale geldiğini ve bunun tüm madencileri işsizlikle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Hükümete seslenen Kara, "Soma Termik Santrali'nin kapanması için binlerce maden işçisinin geleceğini karartacak mısınız? 6 Şubat'ta kahramanlık destanı yazan madencilerin bugün ekmeğiyle sınanması ülkenin ayıbıdır," diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Türkiye Maden İşleri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, 1 Mayıs'ı kutlamak için geldikleri meydanda madencilerin sorunlarını dile getirdi. Torku Termik Santrali'nin kapanma tehlikesi ve 4 ünitesinin kapalı olması nedeniyle bölgedeki şirketlerin ekonomik krize girdiğini belirten Uzun, santralin bir an önce açılması için hükümetten yardım beklediklerini söyledi. Uzun ayrıca, ithal kömüre ek vergiler getirilerek yerli kömürün desteklenmesi çağrısında bulundu ve Amerika'nın Trump dönemindeki politikalarını örnek gösterdi.

"MADENLERİN SATILMASINI İSTEMİYORUZ"

Maden işçisi Sabır Özdemir, Soma'daki madenlerin özelleştirilmesine ve satılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve geleceğimizin güvenli olması için madenlerimizin kapanmasını istemiyoruz. Soma'nın geçim kaynağı madenlerdir. Kapanınca sadece işçiler değil, esnaflar da zarar görecektir," dedi.

"SUÇLU BİZ DEĞİL YÖNETİCİLERDİR"

Bir diğer maden işçisi ise kömür çıkartmasını bildiklerini ancak satmasını bilemediklerini ifade ederek, "Biz suçlu değiliz, suçlu olan başımızdaki yöneticilerdir. Biz emeğimizi sunarız, onlar hizmetini alırlar," şeklinde konuştu. Soma'nın kömüre bağlı bir yerleşim yeri olduğunu ve kömür satılmadığı takdirde ilçede kimsenin kalmayacağını dile getirdi."