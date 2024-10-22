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Soma'da maden ocağında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tavanda çökme meydana geldi. Çökme sırasında ocakta bulunan Adem Balta hayatını kaybetti. O.K. isimli işçi ise yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 22.10.2024 11:28
  • Giriş: 22.10.2024 11:28
  • Güncelleme: 22.10.2024 11:29
Kaynak: AA
Soma'da maden ocağında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Fotoğraf: Cem Gül / Evrensel

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tavan çökmesi yaşandı.

Olayda işçiler Adem Balta (35) ile A.O.K. (25) yaralandı.

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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