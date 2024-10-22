Soma'da maden ocağında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tavan çökmesi yaşandı.

Olayda işçiler Adem Balta (35) ile A.O.K. (25) yaralandı.

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.