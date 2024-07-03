Soma'da orman yangını
Soma'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.