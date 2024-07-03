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Soma'da orman yangını

Soma'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 03.07.2024 13:21
  • Giriş: 03.07.2024 13:21
  • Güncelleme: 03.07.2024 13:28
Kaynak: AA
Soma'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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