Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine orman ekipleri sevk edildi.

10 dakikada bölgeye ulaşan orman ekipleri, yangına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.