Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 15.07.2024 14:12
  • Giriş: 15.07.2024 14:12
  • Güncelleme: 15.07.2024 14:14
Kaynak: DHA
Soma'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine orman ekipleri sevk edildi.

10 dakikada bölgeye ulaşan orman ekipleri, yangına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

BirGün'e Abone Ol