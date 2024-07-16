Soma'daki orman yangını 2'nci gününde: 240 hane tahliye edildi, bölgede elektrik kesildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrik kesildi.

Güncel 16.07.2024 10:05 Giriş: 16.07.2024 10:05

Güncelleme: 16.07.2024 11:32 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA