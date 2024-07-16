Soma'daki orman yangını 2'nci gününde: Yangın kısmen kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrik kesildi. Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda dün (15 Temmuz Pazartesi) başlayan yangın 2'nci günde de sürüyor.

Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başlamasından itibaren 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile yapılan müdahaleyle alevlerin yayılımının durdurulduğu ancak bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri sakinleri ise evlerine geçebilmek için yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyor.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da tehlikenin sona erdiğini belirterek, akşama kadar tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam edeceklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve havadan çok sayıda takviye ekip yönlendirilmiş, Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri tahliye edilmişti.

240 HANE TAHLİYE EDİLDİ, BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrik kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı.

İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü.

Kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.