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Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Soma'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Güncel
  • 03.07.2024 13:21
  • Giriş: 03.07.2024 13:21
  • Güncelleme: 03.07.2024 15:56
Kaynak: AA-DHA
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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