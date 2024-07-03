Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Soma'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA-DHA
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.