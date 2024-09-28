Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas Madencilik işçileri Uşak'a ulaştı

Uşak'ta beraberindeki Fernas Madencilik emekçileriyle birlikte açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Bugün direnişimizin 34'üncü günü. Dört günden beri yollardayız. Bugün Uşak'a geldik. Uşak'taki dostlarımıza, bütün sendikalara, bütün ilçe örgütlerine, partilere çok teşekkür ederiz. Bizi onurla, gururla karşıladılar. Hepsine sonsuz teşekkür ederiz, minnettarız" dedi.

Üyelerinin madende 34 bin lira maaşla çalştıklarını anlatan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çakır, Soma'da dört büyük şirket daha bulunduğunu, buradaki ücretlerin 45-50 bin lira oldğunu belirterek, "Bu kardeşlerimiz de bunun için eyleme başladılar. 6 tane kardeşimiz işten atıldı bunun için bu kardeşlerimiz eyleme başladılar. Biz de bu kardeşlerimizi yalnız bırakmadık Bağımsız Maden İş Sendikası olarak" diye konuştu.

"BİR AVUÇ İNSANA KÖLE ETMEYECEĞİZ"

Genel Başkan Çakır, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:



"Elbette mücadele öyle bir günle, iki günle, üç günle, beş günle kazanılacak bir şey değil. Biz bunun da farkındayız. Bağımsız Maden İş Sendikası olarak Türkiye'de 2018'den beri çok eylemler yaptık, başardık. Bu işler böyle bir günde beş günde olacak bir iş değil. Çünkü patronlar bir avuç insan, bin avuç insanı köle yapar. Bin avuç insan da bir günde hakkını ararsa hiç kimseye hak verilmez.

"MÜCADELEMİZDEN BU ARKADAŞLARIMIZ HAKKINI ALINCAYA KADAE DÖNMEYECEĞİZ"

Biz şimdi ayın ikisinde Ankara'ya varacağız. Elbette Ankara'da bize ne olacağını bilmiyoruz. Nasıl karşılanacağımızı da bilmiyoruz. Ama biz bu mücadelemizden bu arkadaşlarımız hakkını alıncaya kadar dönmeyeceğiz. Elbette bizi üçe de bölebilirler, kırka da bölebilirler. Ama biz eninde sonunda bu kardeşlerim haklıdır. Haklı davasını kazanasıya kadar da mücadelemize devam edeceğiz."