Soma'dan başkente madenci direnişi 50'nci gününde

EMEK SERVİSİ

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye olmalarının ardından işten çıkarılan Manisa Somalı madencilerin verdiği mücadele bugün 50’nci gününde.

Üç madencinin sendikaya üye olmalarının ardından 19 Ağustos’ta işten çıkarılması üzerine maden ocağında çalışan tüm madencilerin iş bırakmasıyla başlayan eylemler, geçen 50 gün içerisinde Manisa’dan Ankara’ya ulaştı.

Haftalar boyu Soma’daki maden ocağı önünde polis ve jandarma ekiplerinin tüm engellemelerine rağmen direnen madenciler, ekim ayının başında yalınayak bir şekilde Ankara’ya yürüdü, başkente girişte karşılaştıkları tüm yasaklama girişlerine rağmen Ankara’ya ulaşan madenciler şimdi de iki haftadır Kurtuluş Parkı’nda nöbet tutuyor. İşte madencilerin Soma’dan başkente uzanan kararlı direnişlerinin 50 günlük kronolojisi...

MÜCADELE AĞUSTOSTA BAŞLADI

AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun yönetim başkanı olduğu Fernas Madencilik’te 3 madenci, Bağımsız Maden-İş’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ardından ocakta çalışan diğer madenciler, hem iş arkadaşlarına sahip çıkmak hem de sendikal haklarını savunmak üzere aynı gün iş bıraktı. İşten çıkarmalar, iş bırakma eyleminin ardından 26 Ağustos’ta devam etti. İşten çıkarmalara tepki göstererek anayasal haklarını savunan madenciler, 30 Ağustos’ta ise aile ve yakınlarıyla birlikte düzenledikleri eylemde jandarma ekipleri tarafından darbedildi. Ailelerinin eylemine destek vermeye gitmek isteyen madenci yakınlarının yolu jandarma ekiplerince kesilirken engellemelere tepki gösteren madenciler ve madenci yakınları ise müdahaleye uğradı. Jandarma tarafından fiziksel şiddete maruz kalan iki madenci, iki sendikacı ve bir madenci eşi gözaltına alındı. Müdahaleye tepki gösteren madenciler “Bu ülkede bir tane mi vekil var? Devlet yasaları uygulamak yerine Fernas Holding’in koruması gibi davranıyor. Bakanlık sessiz” dedi.

ŞİDDET, BASKI, GÖZALTI

Tüm müdahale, baskı, yasak ve engellemeler, madencilerin Anayasal hakları için verdikleri kararlı mücadeleyi bastırmayı başaramadı. Eylül ayına dek maden ocağı önünde ellerinde baretleriyle direnen madenciler, 13 Eylül’de Fernas Group’un Muğla Bodrum’da bulunan Cape Bodrum Luxury isimli oteli önünde eylem yaptı. Otelin önünde sürdürdükleri eylemin ikinci gününde gözaltına alınan madenciler, bu kez soluğu 16 Eylül’de Çalışma Bakanlığı önünde aldı, geceyi ise Meclis önünde geçirmek istedi. Meclis önünde nöbet tutmak isteyince polis engeliyle karşılaşan işçiler, Yüksel Caddesi’nden Madenci Anıtı önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Madencilerin 17 Eylül’deki durağı ise Fernas Holding genel merkezi önü oldu. Polis, holding önüne barikat kurarak işçileri abluka altına aldı. Polis tarafından darbedilen 25 işçi gözaltına alındı. Somalı maden işçilerinden biri polis tarafından yerde tekmelendi.

BARETLERLE YALINAYAK ANKARA'YA

İşçiler tüm bu şiddet sarmalının içinde sendikal haklarına sahip çıkmak üzere 25 Eylül’de yeniden yollara düştü. Manisa Soma’dan Ankara’ya yalın ayak yürüyüş gerçekleştiren madencileri, geçtikleri her kentte halk sevgi ve saygıyla karşılarken 2 Ekim’de başkentin girişinde polisin karşılaması engellemeler ve ablukalarla oldu. CHP, DEM Parti, EMEP ve İYİ Partili milletvekillerinin gelmesiyle madencilerin Ankara’ya girişi sağlandı, madenciler Meclis’te CHP, DEM Parti ve TİP milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı.

2 Ekim’den bu yana Kurtuluş Parkı’nda yalınayak nöbet tutarak direnen madenciler 10 Ekim’de parktan Meclis’e yürümek istedi ancak karşılarında yine polis ablukalarını buldu. Tüm baskı ve engellemelere rağmen Soma’nın ardından Kurtuluş Parkı’ndaki nöbetlerini sürdüren madenciler, bugün direnişlerinin 50’nci gününü dolduracak. Madenciler, “Mücadelemiz yeni bir Soma, Ermenek yaşamayalım diyedir” diyor.