Soma Davası’nda cezasızlık tehlikesi: ‘Bu adalet değil’

Manisa Soma maden faciası, Türkiye'nin en büyük iş cinayeti olarak tarihe geçti. 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybetmesine yol açan katliamla ilgili 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Madenci ailelerinin avukatları davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu, farklı illerde yaşanan olaylara ilişkin emsal iddianameleri mahkemeye sunarak, olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi talebini tekrarladı. Taleplerin ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu.

Savcı, hakkında dava açılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu görevlilerinin, 2009 ila 2014 yılları arasında söz konusu maden ocağında denetimlerde bulunduğunu belirtti.

Savcı, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen olaydan sonra maden ocağında iş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen eksikleri görmediğini belirterek, söz konusu sanıkların görevlerini layığıyla yerine getiremediğini ya da ihmallerinin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan savcılık, bazı sanıkların söz konusu maden ocağını birer kez, bazılarının ise birden fazla kez denetlediğini, birden fazla denetimde bulunan kamu görevlilerinin görevi ihmal suçunu zincirleme işlediğini ifade ederek, bu sanıkların cezalarının artırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşma 29 Nisan’a ertelendi.

TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Duruşma sonrası açıklama yapıldı. Madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, “Soma Katliamı’nın ilk aşaması olan katillerin yargılanmış olduğu, işverenlerin ve işveren vekillerinin yargılanmış olduğu dosyadaki hukuki garabetleri tüm Türkiye gördü” dedi. Gündüz, “Defalarca dile getirdik, hem emsal yargı kararlarından hem uluslararası sözleşmelerden defalarca bahsettik” dedi ve ekledi: “Fakat iktidarın sermayeyi sevme ve sermayeyi koruyan kollayanlara kol kanat germe uygulaması, iş cinayetlerindeki cezasızlık kültürü artarak devam ediyor”

Gündüz, Soma’dan ders alınmadığı için iş cinayetleri yaşanmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Adalet mücadelemiz, adalet talebimiz Soma Katliamı’ndaki gerçek sorumluların yargılanacağı ve cezalandırılacağı güne kadar sürecek. Yapılabilecek tüm itirazları yapacağız. 29 Nisan’daki duruşmaya da Türkiye toplumunu duruşmaya davet ediyoruz.”

Katliamda oğlunu kaybeden İsmail Çolak ise, “Buradan adalet çıkmayacak. 10 yılı geçti adalet mücadelemiz. Savcının verdiği mütalaa kabul edilemez. Zaman aşımına uğratacaklar. Bu insanlar adil yargılanmıyorlar. Kamu görevlilerin de suçu var. Bunu kabul etmediler. Hak mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.