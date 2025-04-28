Soma Davası’nda karar duruşması yarın

13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da meydana gelen, 301 madenci hayatını kaybettiği katliamla ilgili olarak 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın beşinci duruşması, yarın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Madenci aileleri yaptıkları açıklamada, “Soma’da katledilen emekçilerin haklarını savunmak için herkesi duruşmaya dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Yıldıray Çıvgın, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Soma Davası sonuçlandıktan sonra özellikle kamu görevlilerinin yargılanmaması ciddi eleştiriler ve tepkilere yol açmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararı sonrasında yaklaşık iki yıl önce Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karar aşamasına geldi."

Çıvgın, savcının 28 kamu görevlisinin “kamu görevini ihmal” suçundan cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bize göre, kamu görevini ihmal değil, taksirle ya da olası kastla öldürme suçlarından yargılanmaları gerekirdi. Bu yargılamayı da ağır ceza mahkemesinin yapması gerekiyordu. Kamu görevlilerinin cezalandırılmasını talep edeceğiz. Ancak sürecin ağır ceza mahkemesinde yürütülmesi gerektiğini de bir kez daha vurgulayacağız. Sorumluların en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

SON DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

27 Şubat’ta görülen son duruşmada, madenci ailelerinin avukatları, davanın “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Avukatlar, benzer olaylara ilişkin emsal iddianameleri mahkemeye sunarak, olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması söz konusu olduğu için mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesi talebini yineledi.

Taleplerin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı görevlilerin, 2009-2014 yılları arasında söz konusu maden ocağında denetimler yaptıklarını belirtti.

Savcı, katliam sonrasında maden ocağında iş sağlığı ve güvenliği yönünden ciddi eksikler tespit edildiğini, ancak sanıkların bu eksiklikleri görmediklerini veya görmezden geldiklerini kaydetti. Bu nedenle sanıkların görevlerini layığıyla yerine getirmediklerini belirtti. Öte yandan savcı, bazı sanıkların söz konusu maden ocağını birden fazla kez denetlediğini, bu durumda görevi ihmal suçunun zincirleme şekilde işlendiğini belirterek, cezaların artırılmasını talep etti.