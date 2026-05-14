Soma faciasının 12’nci yılında 301 madenci mezarlarında anıldı: Unutmak, affetmek helalleşmek yok!

Emek Servisi

Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait ocakta çıkan yangınla 301 işçinin can verdiği yangının üzerinden 12 yıl geçti. Madenciler, 301 madenciyi anmak için Bağımsız Maden İş öncülüğünde Cengiz Topel Meydanı’nda bir araya gelerek Beşyol Madenci Anıtı’na yürüdü. Meydanda yapılan açıklamaların ardından 301 Madenci Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine CHP Lideri Özgür Özel başta olmak üzere çeşitli siyasi partiler, dernekler, sendikalar ve emek-meslek örgütleri katıldı.

Soma faciasının ardından sarı sendikacılığa karşı bağımsız bir sendika olarak Bağımsız Maden İş Sendikasını kuran Gökay Çakır, Madenciler Şehitliği'nde 01 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin yaptığı konuşmada hem sendikal mücadeleyi hem de işçilerin karşı karşıya kaldığı baskıları dile getirdi. Bağımsız Maden İş geçtiğimiz günlerde Doruk Madencilik işçilerinin haklarını kazanımıyla gündeme gelmişti. 301 madenciyi anmak için Doruk Madencilik işçileri de Soma’da yürüdü.

SARI SENDİKALARIN FACİALARDA ELİ VAR

Soma Maden Faciasında yaşamını yitiren işçileri anan Çakır, yaptığı açıklamada “Burada 301 arkadaşımızı kaybettik, kaybetmeye de devam ediyoruz. Türkiye’de işçi sınıfı birbirine kenetlenmeyi çok iyi biliyor. Biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bizim yolumuz yıllardır belli. İşçinin yanındayız, patronun ve sarı sendikaların yanında değiliz” diyen Çakır, Soma’da yaşanan kayıplara ilişkin sendikal yapıları da eleştirerek, “301’imizi bu şekilde kaybettik. Ne kadar siyasetçinin suçu varsa, o kadar da bazı sarı sendikaların suçu vardır. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. İşçi dostlarım, hiç kimsenin karşısında omzunuzu düşürmeyeceksiniz” dedi.

HİÇBİR ZAMAN CAYDIRICI YARGILAMA OLMADI

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise, Soma Katliamı ve Türkiye’deki iş cinayetleri üzerinden iktidarın, yargının, sermayenin ve sendikal yapıların sorumluluğunu eleştirdi. Aksu, her iş cinayetinin ardından devlet yetkililerinin benzer açıklamalar yaptığını belirterek, “Çalışma Bakanı, Enerji Bakanı, Adalet Bakanı çıkar; ‘Sorumluların hesabını soracağız’ derler. Müfettişler, savcılar görevlendirilir ama bugüne kadar ne Soma’da ne İliç’te ne Amasra’da ne başka katliamlarda patronlara yönelik caydırıcı bir yargılama gördük” dedi.

HAKLARIN MÜCADELEYLE KAZANILDIĞINI ÖĞRENDİK

Ardından söz alan Doruk Maden İşçisi Murat Kanca, 2016 yılından itibaren maaş ve çeşitli haklarını alamadıklarını ifade ederek, “Haklarını almak için 17 gün süren bir direniş gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bunun sekiz gününü yürüyüşle geçirdiklerini belirtti. Maden işçilerinün mücadele deneyimi edindiğini ifade eden Kanca, “Hakların kolay alınmadığını ama mücadeleyle kazanılacağını öğrendik. Bize yıllarca ‘Yerin altına girin’ denildi girdik, ‘Çıkın’ denildi çıktık. ‘Paranızı vereceğiz’ dediler bekledik. Ama hayatın böyle olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.

Soma katliamında yaşamını yitiren 301 madenci için Madenci Anıtı önünde Manisa-Soma Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yaptığı açıklamaya Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası, Eğitim-Sen, Sol Parti, Emek Partisi, Tüm emeklilerin Sendikası, EMEP, gibi çok sayıda kurumun yer aldı.

KAZA, KADER SÖYLEMLERİYLE ÖLÜMLER NORMALLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan TMMOB, TTB, Birleşik Metal-İş, DİSK Maden-İş, İnsan Hakları Derneği yaptığı açıklamalarla, "Unutmak yok, affetmek yok" diyerek iş cinayetinde katledilen 301 madenciyi andı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, yapılan açıklamada, "Soma katliamı bizzat iktidar temsilcilerinin 'kaza, kader, fıtrat' söylemleriyle normalleştirildi. Türkiye tarihinin en büyük maden katliamıyla ilgili davada, en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her bir ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu" denildi.

“Acımız hâlâ taze, öfkemiz hâlâ diri” diyerek açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 301 madenciyi anarak, açıklamaısında şunları dedi: “İşçilerin yaşamını değil, patronların çıkarlarını koruyan bu sömürü düzenine ve cezasızlık politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Soma’yı unutmadık, unutmayacağız, affetmeyeceğiz!”

TMMOB adına açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Soma’da yaşananlar ne kaderle ne de tesadüfle açıklanabilir. İnsan yaşamı yerine şirketlerin kârını esas alan politikalar, 301 madencimizin yaşamına mal olmuştur. Soma’da yaşananlar ne kaderle ne de tesadüfle açıklanabilir” dedi.