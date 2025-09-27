"Soma için için yanıyor, önümüzdeki haftalar sıcak gelişmelere gebe"

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) 2 Nolu Şube'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Maden-İş Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye; Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, Genel Sekreter Mehmet Ali Çakır, Genel Mali Sekreter Zekeriya Aydın ile şube başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, kongrede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Soma aslında için için yanıyor, ama görünmeyen tarafı çok daha vahim durumda. Soma'nın gelir kaynakları birer birer tükeniyor. Bu artık sadece maden işçilerinin değil; esnafın, şoförlerin, kamyoncu esnafının, kısacası hepimizin sorunu haline geldi. Geçen yıl Soma Meydanı'nda iki kez basın açıklaması yaptık ve bugünkü noktaya geleceğimizi o günlerden işaret ettik. Firmalar kâr edemez hale geldi. Devasa şirketler bile kriz içinde. Yakında işçilerimizi işsizlik ve büyük bir felaket bekliyor. Biz sessiz kalmadık; resmi makamlarla, bürokrasiyle, siyasi partilerle görüşmeler yaptık, raporlar sunduk. Enerji Bakanı Soma'yı ziyaret etti, müjdeli haberler bekledik ancak hala somut bir gelişme yok.

İthal kömür sorunu Türkiye'nin genel bir sorunu. Dışarıdan 80 dolara gelen kömür, ithalat lobisini cezbediyor ve piyasada cazip hale geliyor. Yerli üretici bu koşullarda rekabet edemiyor. İthal kömüre kota getirilmeli, vergiler artırılmalı ve cazibesi ortadan kaldırılmalı. MAPEG'in maliyet artış desteği azaltılmamalı, artırılmalıdır.

En kritik sorunlardan biri de Torku Termik Santrali'dir. 10 yıl önce büyük bir iştahla devralınan santral, bakım eksiklikleri nedeniyle bugün çalışamaz hale gelmiştir. 1 Temmuz’dan bu yana tamamen kapalı. Büyük firmaların kömür stokları bitmek üzere, yılbaşından sonra üretimin durma ihtimali çok yüksek. Bu durum Soma’da binlerce işçiyi işsizlikle karşı karşıya bırakacaktır.

Biz bugüne kadar akıl ve sağduyu ile hareket ettik, macera aramadık. Ama geldiğimiz noktada bireysel görüşmelerin fayda etmediğini görüyoruz. Sokaklara çıkmak istemiyoruz, ama buna mecbur bırakılıyoruz. Önümüzdeki haftalar sıcak gelişmelere gebe. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Ben 70 yaşında 100 kilometre yürüyebiliyorsam, sizinle birlikte bir kez daha yürürüm."

Seçimlere tek liste ile gidilen genel kurulda, geçen dönem yönetiminden iki isim değişti. Hasan Kabasakal’ın yerine Yunus Emlük, Ali Osman Altın’ın yerine ise İsmail Uygun seçildi.