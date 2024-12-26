Soma Katliamı davası 2025 yılına kaldı

301 madencinin hayatını kaybettiği, Türkiye'nin en büyük iş cinayeti olarak tarihe geçen Soma Katliamı'na ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 27 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Avukat Murat Cemal Gündüz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığını ifade etti. Ancak bilirkişi raporları ve Anayasa Mahkemesi kararı, bu kişilerin "birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sorumlu tutulmaları gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Gündüz, mahkemeye görevsizlik itirazında bulunduklarını ve davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Mahkeme, görevsizlik kararının hüküm olduğundan ve ilerleyen süreçlerde verilebileceği gerekçesiyle bu itirazı reddetti. Duruşmada, ifadesi alınmayan sanıkların bulunduğu ve dosyada kısmi eksikliklerin olduğu belirtildi. Sanık vekillerinin, yeni bir bilirkişi raporu alınması talepleri reddedildi.