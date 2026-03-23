Soma Katliamı davasında adalet 'zaman aşımı' duvarına çarptı: Kamu görevlilerine cezasızlık zırhı

Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma maden katliamına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada istinaf mahkemesi, skandal bir karara imza attı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29 Nisan 2025 tarihinde verdiği beraat ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarını kaldırsa da sanıklar hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan kamu davalarının dava zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

ÖNCE KARARLARI KALDIRDI, SONRA DOSYAYI DÜŞÜRDÜ

İlke TV'den Damla Kırmızıtaş’ın haberine göre, istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin 29 Nisan 2025 tarihinde verdiği beraat kararlarını "hukuken isabetli değil" diyerek kaldırdı. Ancak bu tespit, sanıkların cezalandırılmasına yetmedi. Mahkeme, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkındaki kamu davalarının 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin dolduğuna hükmederek davaların düşmesine karar verdi.

Kararla birlikte Abdurrahman Başkaya, Ali Sağır, Ayhan Yüksel, Aysel Ertürk, Ercemal Atasoy, Hasan Yücel, Kasım Özer, Mehmet Arslantaş, Mehmet Göl, Veli Doğan, Emin Gümüş, Ersin Bulut, Ertan Gül, Gürol Alaca, Mehmet Tekelioğlu ve Mukadder Kavcar hakkındaki kamu davaları düşürüldü. Mahkeme, bu isimler için zamanaşımı süresinin 2020 ile 2023 yılları arasında dolduğunu belirtti.

AİLELERE "DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEDİNİZ" DENİLDİ

Karardaki en tepki çeken noktalardan biri ise mağdur ailelerin başvurularına verilen yanıt oldu. İstinaf mahkemesi, evlatlarını ve eşlerini kaybeden ailelerin "suçtan doğrudan zarar görmediğini" savundu. Kamu görevlilerine yönelik suçlamanın sadece "denetim yetersizliği" olduğunu savunan mahkeme, ailelerin ve vekillerinin istinaf başvurularını "katılma hakları olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

KARAR KESİN

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, verdiği kararın kesin olduğunu belirtti. Böylece Soma maden katliamında kamu görevlilerinin yargılandığı davaların önemli bir bölümü zamanaşımı nedeniyle kapanmış oldu.

Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen faciada 301 madenci yaşamını yitirmiş, olay Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Katliamın ardından açılan davalarda yıllardır kamu görevlilerinin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarının işleyişi tartışma konusu oluyordu.